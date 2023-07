Zaniolo in Serie A, c’è la svolta: il giocatore esce allo scoperto

Uno dei nomi più chiacchierati di questo mercato, almeno qui in Italia ma non solo, è quello di Nicolò Zaniolo. Il fantasista della Nazionale italiana, infatti, piace a tanti club di Serie A ma anche in Arabia Saudita. Adesso, attraverso una intervista, ha fatto chiarezza sulla sua posizione.

Passato in maniera sorprendente a gennaio scorso al Galatasaray, ha faticato in maniera inevitabile inizialmente ad ambientarsi ad una realtà completamente diversa dall’Italia e dalla Serie A. Col tempo, però, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante ed a trovare anche la via della rete con una certe continuità. Adesso Zaniolo, attraverso una intervista concessa ai media turchi, ha fatto chiarezza sulla sua situazione attuale e, di conseguenza, anche sulle sue intenzioni. Ed in tal senso non può non spiazzare tutti, dagli addetti ai lavori ai tifosi. Andiamo a vedere in maniera dettagliata cosa è accaduto e quali sono state le sue parole.

L’ex Roma fa chiarezza sul suo futuro

La sua avventura fin qui in quel di Istanbul non è andata propriamente secondo aspettative. In maniera inevitabile ha dovuto fare i conti con delle difficoltà ma comunque in SuperLig turca, in 10 partite disputate, ha trovato la via della porta per ben 5 volte.

Si è parlato a lungo di un suo possibile ritorno in Italia, con la Juventus pronta ad accoglierlo, ma questo prima dell’affondo dell’Arabia Saudita che ha rischiato di far saltare il banco con una offerta inarrivabile per chiunque altro. L’ex Roma, però, in una intervista concessa ai media turchi, ha spiegato che prima di firmare col Galatasaray ha ricevuto una offerta molto importante anche dal Fenerbahce. Tra i due club di Istanbul, poi, ha preferito il Gala perché lo attirava maggiormente. Sul futuro, poi, ha usato parole quasi altrettanto chiare.

Zaniolo resta al Galatasaray?

Nello spiegare le ragioni che lo hanno spinto ad accettare la corte del Galatasaray, l’ex fantasista di Roma ed Inter si è espresso in questo modo: “Ho scelto il Galatasaray perché è un club che è riuscito a catturare la mia attenzione. Anche tutto lo staff societario ed i suoi membri si sono presi molto cura di me. Sono molto felice di essere qui. Ho bisogno di sentirmi bene per giocare un buon calcio e qui mi sento molto bene“.