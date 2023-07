È ufficiale, cambia una panchina eccellente in Italia

Cambio su una panchina eccellente in Italia: arriva l’annuncio ufficiale della dirigenza che fa felici i tifosi

La nuova stagione è alle porte ed i vari club nostrani hanno dato il via ai propri ritiri precampionato in vista delle prime amichevoli che serviranno per entrare in condizione è mettere minuti nelle gambe.

Dopo un mese di pausa, per i giocatori è ora il tempo di tornare a pedalare per raggiungere i loro obiettivi con le rispettive squadre di appartenenza. Alcune hanno già iniziato gli allenamenti, mentre altre sono in procinto di iniziare il proprio ritiro, tra queste la SPAL che darà il via al suo il prossimo 16 luglio a Mezzana, in Trentino. I biancazzurri sono retrocessi al termine dell’ultima stagione in Serie B e l’obiettivo del presidente Tacopina è tornare subito in cadetteria.

Per questo motivo il patron statunitense ha deciso di cambiare ancora una volta l’allenatore della squadra. Salutato Massimo Oddo che non è riuscito a salvare il club dopo aver preso il posto di Daniele De Rossi, la società ferrarese ha deciso di puntare su un nome di esperienza per tornare a splendere ed ha comunicato in maniera ufficiale l’arrivo di Domenico Di Carlo, reduce da un’ottima annata sulla panchina del Pordenone, facendo felici i tifosi.

SPAL, Di Carlo è il nuovo allenatore

L’ultima stagione in Serie B è stata molto travagliata per la SPAL ed è culminata con la retrocessione del club biancazzurro che ha chiuso al penultimo posto. Nonostante ci siano stati ben tre cambi di panchina, la società ferrarese non è riuscita ad ottenere la salvezza, tornando in Serie C dopo 7 anni trascorsi tra Serie A e B. L’obiettivo del presidente Joe Tacopina, però, è riportare subito i biancazzurri in cadetteria e per farlo ha deciso di affidare la panchina ad un allenatore molto esperto.

Nella giornata di martedì, la SPAL ha infatti annunciato tramite un comunicato ufficiale che sarà Domenico Di Carlo a guidare la squadra il prossimo anno. Il tecnico originario di Cassino ha fatto molto bene con il Pordenone che ha chiuso la propria stagione al secondo posto ed i tifosi della SPAL sperano che possa ripetere gli stessi risultati ottenuti con i neroverdi.

La scelta è stata approvata dalla tifoseria anche perché Di Carlo vanta un’esperienza importante tra Serie A, B e C ed ha tutte le carte in regola per riportare la SPAL dove merita di stare. Nel corso della sua carriera, Di Carlo ha guidato squadre italiane importanti come Chievo Verona e Sampdoria, disputando con il club blucerchiato anche i preliminari di Champions League e la Coppa UEFA.

Alla SPAL serviva proprio un tecnico come Di Carlo che cercherà attraverso il lavoro di guadagnarsi ancora di più il rispetto da parte della tifoseria biancazzurra. La Serie C è sempre un campionato molto complicato per tutti ma è chiaro che sulla carta la SPAL è una delle favorite per ottenere la promozione. Starà a Di Carlo e al suo staff confermare attraverso il lavoro sul campo confermare questi pronostici.