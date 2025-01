Calciomercato: scambio con Kvaratskhelia, la decisione del Napoli

C’è un dubbio in casa Napoli, legato al futuro di Kvaratskhelia. De Laurentiis è pronto a scambiarlo, ecco i dettagli.

Gennaio può essere il mese della verità per il rinnovo con il Napoli di Kvaratskhelia. Nonostante i tanti proclami, ad oggi l’esterno georgiano non ha ancora firmato il prolungamento.

Ecco perché, in città, già circolano le voci relative ad un possibile scambio, che può riguardare proprio il talento azzurro che ha saltato l’ultima sfida contro la Fiorentina per infortunio.

Quale futuro per Kvaratskhelia a Napoli?

Ultimissime notizie sul destino del georgiano, che non ha ancora rinnovato il contratto con gli azzurri. Al di là delle rassicurazioni delle scorse settimane, il giocatore non ha ancora messo la firma sul prolungamento.

Una situazione, questa, che andrà monitorata con grande attenzione, visto che ad oggi Kvaratskhelia guadagna veramente poco rispetto al suo valore reale. Le cifre che percepisce dal Napoli, infatti, sono poco inferiori ai 2 milioni netti a stagione.

La richiesta del ragazzo, fatta già nei mesi scorsi, era quella di un sostanziale aumento del suo stipendio, che per il momento non è arrivato.

Ecco perché i malpensanti credono che dietro a questi ultimi problemi fisici di Kvaratskhelia ci sia un mal di pancia legato proprio alla questione rinnovo e alla richiesta di lasciare Napoli già a gennaio.

Intanto, continua a circolare una voce sul possibile scambio che può andare in porto già adesso, con Kvaratskhelia in Premier League ed un ex Juventus a Napoli.

Chiesa Napoli: a quali condizioni? Il Liverpool ha deciso

E’ la redazione di calciomercato.com a fare il punto riguardo la possibilità di vedere con la maglia del Napoli Chiesa. L’agente del calciatore, ex Juventus, Fali Ramadani, conosce molto bene Aurelio De Laurentiis.

Le parti sono in contatto, visto che il calciatore ha deluso in questi primi sei mesi a Liverpool. I Reds sono pronti a cedere al Napoli Chiesa, anche in prestito. Con la disponibilità a contribuire nell’ingaggio dell’ex Juventus.

Ovviamente, nel caso in cui dovesse concretizzarsi l’affare, si aprirebbe un punto interrogativo sul ruolo a Napoli di Kvaratskhelia, che a quel punto avrebbe un altro concorrente. Ecco perché, non è da escludere la possibilità che il georgiano possa andare proprio a Liverpool.

Il calciatore, infatti, è un nome spendibile per la squadra inglese, che ha deciso di chiudere il rapporto con Salah al termine di questa stagione. Ecco perché, l’ipotesi di scambio tra Napoli e Liverpool, Kvaratskhelia con Chiesa, prende sempre più corpo negli ambienti di mercato. Anche se, per il momento, si tratta solo di una voce che non ha trovato conferme ufficiali.