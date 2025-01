Colpo per il futuro, arriva Nico Paz dal Como: c’è l’accordo

Nico Paz potrebbe compiere il definitivo salto di qualità in carriera in questo calciomercato andandosene da Como.

Il rendimento avuto in questa prima parte di stagione avrebbe infatti attirato sull’argentino l’attenzione di mezza Europa, ma nel suo futuro sembrerebbe esserci ancora la Serie A. Stando alle ultime notizie, infatti, una grande del campionato italiano sembrerebbe essere pronta a sedersi al tavolo delle trattative con il Como per convincerlo a lasciar partire Nico Paz, imprescindibile per lo stile di gioco di Cesc Fabregas.

Quando alla tua porta bussano club del genere, però, dire di no, anche per il bene del ragazzo, è davvero complicato, motivo per il quale si crede che la strada intrapresa possa essere quella giusta, con l’argentino pronto a mettere in mostra tutto il suo talento anche a livelli ancora più superiori.

Colpo per il futuro: in arrivo dal Como Nico Paz

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Nico Paz, giovane stella del Como di Cesc Fabregas. L’argentino, scuola Real Madrid, è uno degli imprescindibili della formazione Lariana, ma a quanto pare potrebbe vestire un’altra maglia a partire da questa seconda parte di stagione. Nelle scorse ore si sarebbe infatti registrato l’interesse di una delle più importanti società italiane, che per anticipare la concorrenza avrebbe allacciato i rapporti con l’entourage del giocatore già da adesso.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché il Como non avrebbe alcuna intenzione di dare via Nico Paz a stagione in corso, e con una salvezza da conquistare, ma l’impressione è che dire di no ad un’eventuale offerta del genere non sarebbe giusto soprattutto per il futuro del ragazzo, che ha dimostrato di meritare certi palcoscenici.

Dunque, stando a quanto riportato questa mattina dai colleghi di Tuttosport, l’Inter potrebbe presto iniziare a fare sul serio per Nico Paz, giocatore che per caratteristiche, liste ed età servirebbe e non poco a Simone Inzaghi, pronto a cominciare un’opera di ringiovanimento della sua squadra, ad oggi la più anziana, per età media, della Serie A.

Quale futuro per Nico Paz? Le ultime

L’Inter punta Nico Paz per il futuro. Il rendimento avuto in questa prima parte di stagione dal giocatore argentino è stato talmente sorprendente al punto che il club nerazzurro vorrebbe metterlo a disposizione di Simone Inzaghi sin da subito. Tra il dire ed il fare, però, c’è una bella differenza, visto e considerato che al momento il Como non avrebbe alcuna intenzione di cedere la sua stella in questo calciomercato.

A fronte di questo l’Inter starebbe cominciando a studiare una strategia per smuovere il club Lariano dalla propria posizione, valutando anche la possibilità di inserire nelle trattative i cartellini di qualche giovane, come ad esempio Pio e Salvatore Esposito, per allenatore la presa dei comaschi. La voglia di arrivare a Nico Paz c’è tutta. Adesso non resta da capire se l’Inter ne avrà anche le possibilità.