Calciomercato, sbarca in Serie A: arriva dal Brasile

I top club di Serie A continuano a monitorare attentamente profili interessanti anche dal Brasile. Affare importante, ci siamo

Mancano circa venti al termine della sessione estiva di calciomercato. In Serie A finora sono arrivati pochi colpi, ma ora le big si stanno muovendo attivamente per chiudere affari interessanti in ottica futura. Obiettivo da urlo per rinforzare le corsie esterne delle big italiane: ormai ci siamo.

Saranno giorni interessanti per chiudere i prossimi innesti anche in Italia. La sessione estiva di calciomercato è stata particolare a causa dei forti interessamenti dall’Arabia Saudita. Tanti top player hanno salutato la Serie A per rispondere alle sirene dei sauditi, così com’è avvenuto per Brozovic e Milinkovic-Savic. Ora tutto puà cambiare con un forte interessamento per il giocatore di talento proveniente direttamente dal Brasile.

Calciomercato, chiusura immediata: arriva in Italia

Ad inizio calciomercato c’è stata una fase di stallo, ma ora anche i club italiani vogliono fare la voce grossa in questa sessione estiva. Chiusura totale per innesti di qualità pronti ad arrivare direttamente dal Brasile.

Nell’ultima stagione si è messo in mostra nel Flamengo il terzino brasiliano, Ayrton Lucas, cresciuto con il mito di Roberto Carlos. Classe 1997, ha una classe infinita mista ad uno sprint importante: è stato anche Under 20 e 23 della Nazionale brasiliana con il suo contratto in scadenza nel 2027. In passato ha provato l’esperienza in Europa volando in Russia per firmare con lo Spartak Mosca, ma dopo la guerra è tornato in Brasile contribuendo al trionfo del Flamengo in Copa Libertadores.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem KONUR, diversi club italiani avrebbero monitorare le sue qualità per portarlo subito in Serie A. Lui non vede l’ora di tornare in Europa per mettersi in mostra ancora una volta. Aspetta una seconda occasione dopo quella in Russia: l’Italia potrebbe essere un’opportunità importante per il terzino brasiliano.

Anche i top club italiani vogliono allestire rose competitive per affontare al meglio la Champions League. Ayrton Lucas farebbe al caso di Juventus e Inter abituate a giocare con i laterali della difesa a 5 che devono anche spingere tanto sulle fasce. Un’ultima idea da monitorare attentamente in vista della prossima chiusura: un nuovo affare interessante per mettere a segno l’ennesimo colpo in entrata. Ormai ci siamo: mancano soltanto circa venti giorni alla chiusura della sessione estiva.