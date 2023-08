Calciomercato: Juventus beffata, sta andando alla Lazio

Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo la Juventus che a sorpresa deve rinunciare all’obiettivo per il centrocampo. C’è il tentativo di Maurizio Sarri che vuole portarlo alla Lazio.

Svolta clamorosa riguardo i biancocelesti che nella tarda mattinata di oggi hanno fatto un sondaggio per prendere subito il giocatore che è in uscita dal suo attuale club. La Juventus, che s’era interessata al giocatore nei mesi scorsi, adesso è fuori dai giochi anche perché le priorità di Giuntoli sono altre.

Il ds della Juventus Giuntoli è a lavoro per Lukaku e per le cessioni di Vlahovic e Zakaria. Al momento non ci sono chance per l’approdo alla Vecchia Signora del centrocampista che può finire in un’altra big della Serie A. Ecco tutti i dettagli in merito a questo colpo di mercato della Lazio che può strappare il calciatore ai bianconeri.

Calciomercato Juventus: tentativo della Lazio, Sarri spiazza tutti

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, riportate da Sportitalia, c’è stato un tentativo in extremis della Lazio per prendere subito il giovane centrocampista. Il classe 2003 era finito anche nei radar della Juventus che per il momento non ha affondato il colpo. I bianconeri sono presi da altre situazioni ed è per questo motivo che hanno mollato la presa sul ragazzo.

Adesso in pole c’è la Lazio, per quanto riguarda l’arrivo del talento italiano che può finire alla corte di Sarri nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.

Un colpo a sorpresa con l’allenatore che resta in attesa della decisione del ragazzo che aveva già un accordo con il Leicester. Il tecnico ha chiesto alla sua dirigenza di fare un tentativo per portare alla Lazio Casadei del Chelsea. Il sondaggio è andato a buon fine, adesso si attende la presa di posizione del centrocampista che dovrà sciogliere i dubbi riguardo il suo futuro.

Casadei alla Lazio, Juventus fuori dai giochi: tentativo con il Chelsea

C’era il via libera del Chelsea per il trasferimento di Casadei al Leicester. Dopo aver detto no al Genoa, il calciatore era pronto a firmare con la società inglese allenata da Maresca. Ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato. A sorpresa, a Lazio con un vero e proprio blitz s’è inserita nell’affare: adesso Casadei dovrà decidere se accettare la corte di Sarri o andare al Leicester. La decisione sarà presa nelle prossime ore, intanto il club biancoceleste ha chiuso con la Juventus per l’arrivo alla Lazio di Luca Pellegrini.

Calciomercato Lazio: tentativo per Casadei, dalla Juve arriva Pellegrini

Come riportato da Sky Sport, c’è l’intesa tra Juventus e Lazio per il trasferimento di Luca Pellegrini. L’esterno può tornare nella Capitale per la gioia di Sarri che potrà finalmente contare su un nuovo terzino sinistro.