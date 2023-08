Esonero e annuncio UFFICIALE: ecco il nuovo allenatore

C’è l’esonero con annuncio ufficiale apparso sul sito del club che, a sorpresa, ha svelato la notizia sull’addio col nuovo allenatore.

Esonero ufficiale e annuncio sul nuovo allenatore: sorpresa in panchina

Scelta presa infatti dal Wolves che ha esonerato, precisamente l’8 agosto, il tecnico Julen Lopetegui. L’ormai ex allenatore del Wolves, tra le altre anche del Real Madrid, sarà ora uno degli allenatori in auge per un posto da subentrato in panchina, non appena verranno fuori i primi problemi nei primissimi impegni di stagione, tra i club d’Europa.

Wolves, esonerato Lopetegui: scelta a sorpresa in panchina

Scelta a sorpresa in panchina perché, il club di Premier League, ha annunciato quest’oggi il proprio nuovo allenatore, dopo l’addio con esonero di Julen Lopetegui. L’allenatore spagnolo è stato rimpiazzato in maniera ufficiale quest’oggi, dall’ex tecnico del Bournemouth. Parliamo di Gary O’ Neil, tecnico classe ’83 che fino a pochissimo tempo fa vestiva i panni di calciatore, in Inghilterra.

Un accordo valido per tre anni all’allenatore promettente che, tra i professionisti, ha vissuto una sola esperienza sedendosi sulla panchina delle Cherries.

Ultime su Lopetegui: al suo posto arriva O’ Neil, ecco dove allenerà lo spagnolo

Lopetegui saluta, con O’ Neil nuovo allenatore del Wolves. Ora che è stato esonerato dal club di Premier League, tra le ipotesi per Lopetegui c’è quella legata all’Arabia Saudita. Il tecnico spagnolo piace ai club arabi che, dopo aver fatto mercato per i top player europei, potrebbe far uguale anche per quello che riguarda gli allenatori.