Wanda, situazione in aggiornamento: come sta la modella

Le condizioni di salute di Wanda Nara stanno tenendo in apprensione i suoi tantissimi ammiratori: gli ultimi aggiornamenti.

Il breve ricovero di Wanda Nara continua a tenere con il fiato sospeso i tantissimi ammiratori della showgirl argentina. Al momento non c’è ancora una diagnosi, come ha tenuto a precisare la stessa moglie di Mauro Icardi sui suoi profili social, mettendo quindi a tacere le voci che parlavano già di una malattia grave come la leucemia.

Wanda Nara ha spiegato di essersi sottoposta ad alcuni esami di routine che hanno evidenziato alcuni valori fuori norma.

Da qui la scelta di farsi ricoverare per approfondire e capire meglio cosa stesse accadendo al suo corpo. Nel suo post Wanda Nara spiega che nonostante tutti gli sforzi per tenere la cosa nascosta ai suoi figli, la voce incontrollata della sua malattia ha raggiunto anche loro. La moglie dell’ex bomber dell’Inter ha poi aggiunto di essere tornata a casa e di essere in attesa di ulteriori esami. “Terrò i risultati privati“, ha concluso Wanda Nara nel post.

Tuttavia, l’impressione che possa trattarsi di qualcosa di serio emerge da alcuni dettagli che non sono passati inosservati. Come riportato da alcuni siti, infatti, pare che la modella e conduttrice di Masterchef abbia ricevuto la mano tesa anche dal suo ex marito, Maxi Lopez, e da sua sorella Zaira Nara.

Wanda Nara, arriva anche Maxi Lopez: prove di pace?

Secondo quanto riportato dal programma argentino Socios del Espectaculo, infatti, Maxi Lopez ha scelto di trasferirsi momentaneamente nello stesso quartiere di Wanda Nara per far sentire alla sua ex moglie tutta la sua vicinanza. Una mossa, quella di Maxi Lopez, che serve anche a far stare più tranquilli i loro figli, Valentino, Constantino e Benedicto.

Stando ai rumors, sembra che l’ex attaccante di Sampdoria e Milan si tratterrà per circa 15 giorni. Ma come ha preso questa decisione Mauro Icardi? I rapporti tra i due potrebbero tornare finalmente sereni?

Sempre secondo la trasmissione argentina il percorso per una pacificazione sembra comunque complicato, dato che tra Mauro Icardi e Maxi Lopez continua ad esserci una certa tensione. Dal canto suo, Maxi Lopez starebbe cercando di “appianare le differenze“, nonostante non abbia affatto simpatia per l’ex nerazzurro, come ha tenuto a ricordare il conduttore del programma, Rodrigo Lussich. Tuttavia, lo stato di salute di Wanda Nara potrebbe anche portare i due ex amici a riavvicinarsi.