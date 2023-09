Serie A: a zero dagli svincolati, colpo importante

C’è ancora speranza per l’arrivo del campione in Serie A: l’occasione è davvero ghiotta. Attualmente svincolato, potrebbe essere tesserato dal club italiano.

Il calciomercato regala sempre dei grandi colpi. Questa volta la sorpresa può arrivare dal mercato degli svincolati. La sessione estiva 2023 è ufficialmente chiusa ma per quei giocatori svincolati c’è ancora tempo per trovare squadra. Nella lista ci sono anche dei big che non hanno ancora trovato una squadra. Ecco perché molti di questi potrebbero arrivare nel nostro campionato. C’è un indizio che non lascia dubbi: ecco cosa sta succedendo.

Lista calciatori svincolati 2023: ecco i nomi dei giocatori che, attualmente, sono senza contratto alla ricerca di una squadra. Un elenco lungo che comprende tanti buoni giocatori che possono ancora fare la differenza in un campionato come quello italiano.

Svincolati 2023, l’elenco completo dei giocatori: chi può arrivare in Serie A

Ci sono alcune società che hanno ancora posti disponibili in lista e potrebbero attingere dal mercato degli svincolati. I club di Serie A continuano ad osservare con grande attenzione i parametri zero che potrebbero fare a caso di alcuni allenatori.

C’è la Salernitana, per esempio, che nelle ultime ore ha sondato nuovamente la disponibilità del centrocampista argentino Roberto Pereyra che è ancora svincolato dopo la fine della sua esperienza all’Udinese. Il calciatore, che durante la campagna trasferimento 2023, è stato accostato a numerose società italiane che per il momento non hanno affondato il colpo.

Adesso bisognerà capire se l’ipotesi Salernitana sia quella giusta per Pereyra che insieme ad altri suoi colleghi è alla ricerca di una squadra. Ecco l’elenco completo dei giocatori svincolati 2023.

Calciatori svincolati: la lista dei giocatori

Ecco la lista dei giocatori svincolati 2023: dall’ex Manchester United David De Gea, proposta invano in estato a Inter, Bayern Monaco e Real Madrid, fino a Jesse Lingard, Alfredo Morelos e Xeka. L’estremo difensore, in particolar modo, potrebbe fare a caso della Roma, viste le prestazioni non proprio brillanti di Rui Patricio. Tra i portieri liberi c’è anche Kasper Schmeichel, un altro esperto portiere reduce dall’avventura al Nizza, e Samir Handanovic . Nell’elenco ci sono anche altri profili importanti come Eden Hazard, Karim Bellarabi, André Ayew o Roberto Pereyra, altri ex giocatori che sono passati per la Serie A come Axel Tuanzebe, Yann M’Vila, Nicola Sansone, Roberto Soriano, Marco Benassi, Stefano Okaka, Omar El Kaddouri, Shkodran Mustafi, Sokratis Papastathopoulos, Radja Nainggolan, Dalbert, Lucas Biglia, Simone Zaza, Romulo e Felipe Caicedo. Infine, altri profili d’esperienza come Jerome Boateng, Luiz Gustavo e Hatem Ben Arfa.