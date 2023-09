Calciomercato: l’esonero è ufficiale, già scelto il sostituto

C’è l’annuncio ufficiale da parte della società che ha sfruttato questa pausa delle Nazionali per cambiare guida tecnica.

E’ già stato comunicato l’esonero all’allenatore che lascia il club a poche settimane dall’avvio di stagione. Una decisione maturata nelle ultime ore che ha spinto la dirigenza a fare delle serie riflessioni riguardo la guida tecnica. Ecco perché, sfruttando anche la pausa per le Nazionali, la società ha optato per l’esonero immediato. Adesso i tifosi sono in attesa di conoscere il nome del prossimo allenatore. Uno dei candidati è italiano, ecco tutti i dettagli.

Nelle prime gare di campionato la squadra ha ottenuto una sola vittoria. Numeri troppo deludenti che hanno portato all’esonero dell’allenatore. Il club, con questa mossa, ha voluto dare una scossa a tutto l’ambiente anche perché le ambizioni della squadra sono abbastanza alte. La società vuole tornare a giocare a giocare la Champions League ed è per questo motivo che il prossimo allenatore dovrà gestire una situazione non proprio facile visto che in campionato il margine dal quarto posto, dopo le prime giornate, è già aumentato.

Calciomercato: esonero ufficiale, mano pesante della società

Nonostante l’ottimo rendimento della passata stagione, che ha portato il club a conquistare un posto in Europa League, quest’avvio di campionato non ha prodotto gli stessi risultati. Per questa ragione la società ha deciso di esonerare l’allenatore: questa mattina è arrivato il comunicato ufficiale del club che ha informato i propri tifosi della decisione presa.

Una notizia sorprendete che apre le porte a nuovi scenari. Adesso si alimentano i dubbi in merito al nome del sostituto di Quique Setien che è stato esonerato dal Villarreal. A sorpresa potrebbero aprirsi le porte di Gennaro Gattuso che può tornare in corsa per ricoprire questo incarico e diventare il nuovo allenatore del Villarreal che cerca un sostituto all’altezza.

Dopo l’esperienza a Valencia, l’ex Napoli e Milan, è attualmente libero e pronto a ricoprire qualsiasi posizione. L’opzione Gattuso per il Villarreal è davvero intrigante, il club tra qualche giorno scioglierà le riserve in merito al nome del nuovo allenatore.

Comunicato ufficiale Villarreal: esonerato Setien, in lizza anche Gattuso