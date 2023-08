Intreccio di mercato, l’acquisto libera l’attaccante: presto in Serie A

L’intreccio di questi ultimi giorni di calciomercato sblocca l’arrivo dell’attaccante in Serie A. Il giocatore, chiuso oramai in squadra dal colpo che il suo club ha messo proprio per quella zona di campo, avrebbe valutato insieme al suo entourage la possibilità di andare via per trovare maggior condizione e minutaggio altrove.

Essendo ancora comunque molto giovane e con discreti margini di migliorare, il profilo del ragazzo è stato accostato a tantissime squadre nel corso di questi ultimi giorni, ma a quanto pare il suo futuro in questo calciomercato potrebbe essere, come già anticipato, in Italia.

Il tempo stringe, la chiusura della sessione è vicina, ma nelle prossime ore ci potrebbe essere l’affondo decisivo di uno di questi per portare in Serie A l’attaccante, oramai sempre più deciso a cambiare area.

Calciomercato Serie A: sta arrivano l’attaccante

Questi ultimi giorni di calciomercato potrebbero riservarci non poche sorprese, visto e considerato anche quanto si starebbe registrando nei quartier generali delle diverse società di Serie A.

Praticamente tutte e 20 sono attive in modo diverso, con alcune che condividono un obiettivo comunque, quello dell’attaccante. Sono infatti tante le squadra di Serie A alla ricerca di una nuova prima punta, chi per permettere al loro titolare di rifiatare, chi invece per andare a rivoluzionare un reparto che, al momento, non convince appieno. A fronte di questo tantissimi nomi interessanti sono stati accostati ai club di Serie A nel corso di queste settimane, ma fra tutto uno in particolare sembrerebbe essere vicino dallo sbarcare in Italia a seguito di un intreccio di mercato che, difatti, lo ha visto direttamente coinvolto.

Già non titolare di suo, con l’arrivo di Folarin Balogun Myron Boadu avrebbe in pratica messo fine alla sua esperienza al Monaco. L’attaccante olandese, ex AZ, sarebbe infatti disposto a lasciare il Principato in questo calciomercato per trovare miglior fortuna altrove, e come anticipato la Serie A potrebbe essere un’ipotesi più che plausibile, stando anche a quanto riportato da Tuttosport.

Calciomercato, Boadu in Serie A: le richieste del Monaco

Secondo Tuttosport il nome di Myron Boadu potrebbe infiammare il calciomercato italiano in questi ultimi giorni. Con l’arrivo di Balogun al Monaco, infatti, il centravanti olandese potrebbe lasciare il Principato, ed in Serie A sono diverse le società pronte a sfruttare quest’occasione.

Dopo l’importante spesa per l’americano dell’Arsenal, il Monaco non farà più di tanto ostruzione all’uscita di Boadu, ma questo non significa che il club del Principato svenderà il suo giocatore. Per convincere i francesi a lasciar partire l’olandese in questo calciomercato ci vorranno infatti almeno 7 milioni di euro, stando a dati Transfermarkt.

Boadu piace tanto in Serie A: le pretendenti

Come anticipato Myron Boadu ha diverse pretendenti in Serie A, ma sono nello specifico tre i club che si faranno concorrenza in questi ultimi giorni di calciomercato. Questi sono Salernitana, Torino e soprattutto Bologna, tutte alla ricerca di un nuovo attaccante col quale andare a completare i propri reparti offensivi.