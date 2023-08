Diletta Leotta, che passione: follower senza parole, il selfie non lascia dubbi

Sempre al centro dell’attenzione sui social Diletta Leotta, che ha lasciato a bocca aperta i suoi fan più accaniti con questo bellissimo post.

Da quando è balzata al centro delle cronache di gossip e spettacolo, Diletta Leotta è sempre una delle donne più chiacchierate ed ambite d’Italia. La bellissima e professionale cronista sportiva e conduttrice TV non perde occasione per essere al centro dell’attenzione.

Oggi più che mai le cronache rosa parlano proprio di Diletta, che circa una decina di giorni fa è finalmente diventata mamma per la prima volta. La piccola Aria è venuta alla luce, frutto dell’amore tra la Leotta ed il suo compagno attuale, il portiere tedesco Loris Karius, attualmente in forza al Newcastle.

Dunque l’attenzione si è spostata automaticamente dal sex appeal e dall’appariscente forma fisica di Diletta Leotta alla dolcezza naturale del suo nuovo ruolo di neo-mamma. Una bellissima gioia per la conduttrice catanese, che ha coronato uno dei suoi sogni nel cassetto, ovvero costruire una famiglia serena.

Diletta Leotta, che dolcezza: presenta la piccola Aria al suo cagnolino Lillo

Ovviamente in questi giorni Diletta Leotta è meno attiva sui social ed in particolare su Instagram, dove la sua fan zone è davvero nutrita. La conduttrice siciliana ha pubblicato meno foto e stories rispetto al solito, ma non c’è molto da spiegare: ha avuto bisogno e necessità di prendersi del tempo per Aria e per sé stessa dopo il parto.

Diletta è tornata a pubblicare nelle scorse ore con un’immagine di una dolcezza unica. La giovane mamma si è mostrata nel coccolare la sua piccolissima primogenita all’interno del proprio salotto, mentre presenta ufficialmente la nuova arrivata all’amato cagnolino Lillo, altro ‘amico’ fedele di Diletta.

“Notti piene d’amore” – ha scritto la Leotta nel commentare questa dolce immagine che mostra la naturalezza e la serenità della vita privata della conduttrice. La stessa spesso viene tacciata di essere troppo costruita e poco naturale in molte immagini da lei pubblicate su Instagram, mentre in questo caso ha lasciato a bocca aperta i suoi tanti fan per la bellezza dell’ultima foto.

Dopo i primi mesi di maternità, Diletta Leotta sicuramente tornerà a farsi vedere in televisione. La biondissima e sensuale conduttrice resta uno dei volti principali di DAZN e anche voce ormai storica di Radio 105. Compiti che certamente riprenderà a breve, senza però trascurare per un minuto la sua bellissima primogenita Aria.