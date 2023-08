Calciomercato Roma, non solo Lukaku: doppio colpo dal Chelsea

L’asse Roma-Chelsea sembrerebbe essere particolarmente caldo in queste ultime ore di calciomercato. I due club, nel definire la trattativa per il ritorno in Serie A di Romelu Lukaku, avrebbero avviato anche un’altra interessante trattativa, che dalle parti di Trigoria sperano possa essere decisamente più veloce rispetto a quella per il belga.

Stando alle ultime notizie, infatti, la Roma starebbe lavorando a sorpresa per un doppio colpo dal Chelsea, che vedrebbe sbarcare nella capitale non solo Lukaku, come anticipato, ma anche un difensore giocatore, rinforzo espressamente richiesto da José Mourinho alla sua dirigenza dopo un inizio di stagione non particolarmente brillante da parte della sua retroguardia.

I contatti fra le parti sono stati avviati, e complice gli ottimi rapporti la sensazione è che la Roma possa tornare in Italia con il bottino non pieno, ma di più.

Calciomercato Roma, non solo Lukaku dal Chelsea: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Roma, che da venerdì è al lavoro per cercare di realizzare il sogno di riportare in Serie A Romelu Lukaku. Le sensazioni in merito a questa trattativa col Chelsea sono più che positive, considerato il fatto che l’accordo coi blues per il trasferimento del belga sarebbe stato raggiunto dalla Roma solo poche ore fa.

Nonostante questo la rosa di José Mourinho non parrebbe essere ancora del tutto completa, ed è per questo che lo Special One avrebbe chiesto un ultimo sforzo alla sua dirigenza, chiedendole un altro difensore centrale. Friedkin e Pinto sono pronti a rimboccarsi le maniche ed accontentare nuovamente le richieste del loro allenatore, che potrebbe a questo punto accogliere presto un nuovo rinforzo sempre dal Chelsea.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, nei dialoghi con i blues per Romelu Lukaku la Roma avrebbe inserito anche il nome di Malang Sarr, in passato accostato anche al Milan e nella passata stagione in prestito al Monaco, 24enne francese, difensore centrale ed all’occorrenza anche terzino, che non sta trovando spazio sotto Pochettino.

La Roma pensa a Sarr per la difesa: c’è però un ostacolo

La Roma vuole regalare a José Mourinho un altro difensore centrale per completare il pacchetto arretrato dello Special One. A conferma di questi nei dialoghi col Chelsea è uscito fuori il nome di Malang Sarr, che potrebbe rappresentar essere una vera e propria opportunità per il club giallorosso.

C’è però un problema da sottovalutare, ovvero che un’eventuale trattativa fra il Chelsea e la Roma per Sarr non potrebbe prevedere alcun prestito, dato che i blues, proprio con Lukaku, andrebbero ad esaurire gli slot per quelli all’estero.

L’unica soluzione sarebbe un’operazione a titolo definitivo, ma viste le difficoltà già riscontrate in questo calciomercato, sarà la Roma disposta a pagare i 6 milioni di euro del cartellino di Sarr?

In attesa di Sarr la Roma chiude per Lukaku

In attesa di capire se l’idea Sarr possa effettivamente concretizzarsi, la Roma proprio in queste ore avrebbe -finalmente- trovato l’accordo col Chelsea per il ritorno in Serie A di Romelu Lukaku. A riportarlo è Cronache di Spogliatoio, che fra le altre cose ha svelato che il centravanti belga arriverà in Italia direttamente col jet privato del presidente Friedkin.