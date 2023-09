Calciomercato: Sancho gratis subito in Serie A, sta firmando

Ultimissime di calciomercato che riguardano il possibile trasferimento in Serie A di Jadon Sancho pronto ad una nuova avventura dopo la rottura con il Manchester United.

Il giovane calciatore inglese che è considerato da tutti uno dei migliori talenti in giro per il mondo da anni, non sta vivendo una situazione facile con il club dei Red Devils da qualche tempo e ora può arrivare una svolta.

Ci sono importanti notizie e aggiornamenti che riguardano proprio il futuro del giocatore che potrebbe da un momento all’altro cambiare squadra. Adesso si trova fatto fuori dalla società inglese dove è sotto contratto ancora a lungo.

Calciomercato: Sancho lascia il Manchester United

Ci sono importanti aggiornamenti che riguardano la situazione di Sancho con il Manchester United. Il giovane talento inglese è sotto contratto fino al 2026, ma potrebbe andare via anche prima dalla società inglese perché ci sono delle situazioni ora che tengono banco in Inghilterra in modo serio. Il calciatore è stato escluso al momento dal progetto e rischia seriamente in vista dei prossimi Europei 2024.

Sancho non ha nessuna voglia di non partecipare al prossimo Europeo e per farlo avrà bisogno di continuità. Arrivato nel 2021 per circa 85 milioni di euro, ora c’è la seria possibilità che il giocatore possa essere fatto fuori dal Manchester United a tempo indeterminato.

Manchester United: Sancho fuori rosa, la decisione

Jadon Sancho è sempre più lontano dal Manchester United e può dire addio subito. Il giocatore è stato fatto fuori dal progetto di Erik ten Hag. Dopo lo scontro verbale tra il giocatore e l’allenatore ora è stato punito e messo fuori rosa per la sua scarsa attitudine all’allenamento.

Adesso la situazione di Sancho si fa seria e il giocatore può anche dire addio al Manchester United firmando una rescissione di contratto subito che gli aprirebbe le strade a diverse società.

Calciomercato: Sancho in Serie A? Le squadre interessate

Situazione che da dell’incredibile quella di Sancho con il Manchester United e per questo motivo ora il giocatore se dovesse continuare a restare a lungo fuori rosa può chiedere la rescissione del contratto e a quel punto andare via per firmare con un nuova squadra. Ci sono diverse società italiane che apprezzano il giocatore da tempo. Infatti, c’è la Juventus, così come anche Milan e Inter che possono sognare il colpo di Sancho, uno dei grandi talenti del calcio mondiale.