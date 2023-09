Scende in campo il Real, l’Inter adesso trema

Il Real Madrid fa tremare l’Inter con le merengues pronte a fare una maxi offerta per un talento dell’Inter in vista della prossima stagione.

Non c’è tempo di riposarsi in sede di calciomercato. Le squadre sanno bene che, una volta terminata una sessione di trattative, bisogna subito pensare a quella successiva. Tutti i club sono infatti al lavoro in vista di gennaio e della prossima stagione con l’obiettivo di andare a mettere i primi mattoncini nelle trattative che andranno chiuse nel 2024.

Il Real Madrid in queste ore sta facendo le proprie valutazioni su un calciatore dell’Inter, spaventando i tifosi nerazzurri che rischiano di veder andare via uno dei leader della squadra di Simone Inzaghi.

Le merengues starebbero infatti pensando a Lautaro Martinez in vista della prossima stagione con una maxi offerta che potrebbe cambiare il destino del centravanti nerazzurro. La squadra spagnola continua a seguire Kylian Mbappé, obiettivo numero uno da tempo del club di Florentino Perez. L’assalto al francese si ripeterà anche in vista della prossima estate con il giocatore che potrebbe raggiungere finalmente Madrid anche se nelle ultime ore si è parlato di un possibile rinnovo con il PSG.

Calciomercato, il Real Madrid spaventa l’Inter: occhi su un nerazzurro

Nel caso in cui ci dovessero essere altre complicazioni nell’arrivare a Mbappé, però, il Real Madrid potrebbe virare le attenzioni sul calciatore dell’Inter. Non è poi da escludere che i ‘blancos’ possano dare l’assalto a due pezzi da novanta per il proprio attacco considerando il fatto che durante la sessione di mercato appena conclusa è arrivato il solo Joselu come prima punta.

Lautaro Martinez dal canto suo ha sempre affermato di trovarsi molto bene in nerazzurro e di non voler salutare Milano. Se però dovesse arrivare un’offerta da circa 100 milioni di euro, l’Inter potrebbe dare l’ok alla partenza dell’argentino classe 1997. Del resto il calciomercato dell’Inter degli ultimi anni è sempre stato finanziato da alcune cessioni eccellenti e non è da escludere che possa avvenire anche nell’estate del 2024.

Real Madrid che quindi si appresta ad essere autentico protagonista del calciomercato estivo del 2024 con le merengues che potrebbero rivoluzionare il proprio attacco. La partenza di Benzema ha lasciato un vuoto al centro del reparto avanzato a disposizione di Carlo Ancelotti e Florentino Perez è pronto a regalare ai tifosi delle merengues dei colpi da capogiro.