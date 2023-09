Calciomercato: sgarbo al Napoli, vuole andare all’Inter

Arrivano degli aggiornamenti di calciomercato in vista della prossima sessione che si aprirà ufficialmente a gennaio 2024: ecco il piano dell’Inter per strappare il giocatore al Napoli.

Dopo s’è chiusa la campagna acquisti 2023 ma le società sono sempre attente e continuano a tenere vivi i contatti con intermediari, agenti e giocatori. L’Inter, per esempio, è una di quelle squadre sempre alla ricerca di un buon affare. Questa volta i nerazzurri potrebbero pescare in Serie A e prendere il calciatore direttamente dal Napoli: ecco le ultimissime notizie relative a questa trattativa di calciomercato.

La sconfitta nell’ultimo turno di campionato contro la Lazio ha scatenato i tifosi che hanno iniziato a criticare il Napoli di Garcia. La trasferta di Genova, al rientro dalla pausa per le Nazionali, sarà già decisiva per gli azzurri che non vogliono perdere ulteriore terreno in campionato. Intanto, c’è una voce di calciomercato che rischia di spiazzare i tifosi del Napoli: annunciata la trattativa con l’Inter per la cessione del calciatore, ecco tutti i dettagli su questo affare.

Calciomercato: annunciata la trattativa con il Napoli, vuole andare all’Inter

La gestione del mercato del Napoli ha creato non poche polemiche in città: l’acquisto del solo Natan, che fino a questo momento ha raccolto zero minuti con la maglia azzurra, ha scatenato i tifosi che sui social hanno chiesto alla società di intervenire e pescare dal mercato degli svincolati per prendere un altro difensore.

Ovviamente il Napoli non intende ingaggiare un centrale manifestando la propria fiducia nei confronti del calciatore brasiliano che al rientro dalla pausa potrà fare il suo esordio ufficiale. Intanto, c’è l’indiscrezione relativa alla prossima mossa del Napoli per il mercato di gennaio: gli azzurri potrebbero cedere il giocatore all’Inter.

La notizia è stata riportata dall’edizione odierna di Repubblica che cita fonti macedoni: c’è una possibilità riguardo l’approdo all’Inter del centrocampista del Napoli Elmas. Il calciatore, che ieri contro l’Italia è stato uno dei migliori in campo, potrebbe restare in Serie A e cambiare maglia nel corso della sessione invernale di mercato che si aprirà ufficialmente a gennaio 2024.

Elmas all’Inter? Gli ultimi aggiornamenti che arrivano dalla Macedonia

L’indiscrezione ha aperto un caso in città: adesso Elmas è finito al centro dell’attenzione dopo le voci relative ad un possibile trasferimento all’Inter nel corso del calciomercato di gennaio 2024. Il calciatore, che in queste prime uscite non ha trovato grande spazio con Rudi Garcia, è pronto a valutare con estrema attenzione altre proposte anche dal campionato italiano. Ovviamente, l’ultima parola spetterà a De Laurentiis che in caso di cessione preferirebbe cedere il macedone in un campionato diverso per non rinforzare l’eventuale concorrente per lo Scudetto.