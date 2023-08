Calciomercato, sta lasciando Torino: salta lo scambio

Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo il calciatore che è pronto a lasciare Torino in questa sessione 2023.

Calciomercato: annuncio da Torino, il calciatore sta partendo

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, raccolte da Sky Sport, i dirigenti francesi sono a lavoro per chiudere l’affare con il Torino e portare al Monaco Singo.

Calciomercato: lascia il Torino, Singo passa al Monaco. Svelato il prezzo dell’affare

Qual è il prezzo del trasferimento di Singo al Monaco? Sono stati rivelati tutti i dettagli in merito a questa trattativa di calciomercato sviluppata nei giorni scorsi tra il club francese ed il Torino. La società di Urbano Cairo incasserà dalla cessione di Singo al Monaco circa 12 milioni di euro. Inoltre, nell’accordo tra le parti è presente anche una percentuale che i granata incasseranno in caso di futura rivendita dell’ivoriano. Un accordo, questo, che ha fatto saltare lo scambio tra Torino e Atalanta Singo Soppy, che era stato impostato nelle scorse settimane. Alla fine il club francese ha avuto la meglio con il calciatore che molto presto sarà nel Principato per sottoporsi alle visite mediche di rito.

Singo al Monaco, un super affare per il Torino: nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo il sostituto dell’ivoriano

La cessione di Singo al Monaco ha favorito e non poco il Torino che rischiava di perdere a parametro zero l’estero classe 2000. Come riportato da Sportitalia, i 12 milioni che il club incasserà da questo affare saranno reinvestiti per Pedersen del Feyenoord oppure Holm dello Spezia che restano i primi due obiettivi del ds Vagnati per la fascia destra.