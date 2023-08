Calciomercato Milan: in difesa arriva una sorpresa, l’annuncio

C’è una novità di calciomercato con Furlani e Moncada che sono a lavoro per completare la rosa del Milan 2023-2024. Stefano Pioli attende nuovi rinforzi, uno di questi potrebbe arrivare subito.

Nella lista dei dirigenti rossoneri c’è anche il giovane difensore, considerato un grande prospetto in patria. Dopo la cessione di Gabbia al Villarreal, la società s’è messa a lavoro per trovare un altro centrale che possa completare il pacchetto arretrato del Milan. In queste ultime settimane di mercato arriverà sicuramente qualcuno con la dirigenza intenzionata a completare la rosa con l’innesto di qualche altro elemento. Ecco le ultimissime notizie in merito all’arrivo al Milan del difensore centrale.

Il Milan cerca nuovi rinforzi. Dopo aver messo a posto il centrocampo e la trequarti, i rossoneri sono alla ricerca di qualche altro colpo. Da qui a fine mercato l’intenzione del club è prendere un vice Giroud ed almeno un centrale difensivo. Infine, se ci sarà la possibilità potrà arrivare un nuovo terzino destro e in caso di cessione di Ballo Toure anche un vice Theo Hernandez. Ecco nuovi aggiornamenti in merito al nuovo difensore del Milan: c’è una nuova pista per Moncada, si tratta di un giovane talento. Svelati tutti i dettagli in merito a questo acquisto.

Calciomercato Milan: stanno prendendo un nuovo difensore

Passi avanti da parte del Milan riguardo l’acquisto del difensore centrale. Il club, dopo aver sondato varie piste, ha deciso di accelerare per prendere il giovane talento di appena 19 anni che ha già all’attivo delle presenze nella Nazionale maggiore. Una situazione da monitorare con Pioli pronto ad accogliere in squadra questo calciatore che ha già fatto intravedere le sue qualità.

L’ultima idea di Moncada, per questo calciomercato estivo 2023, è quella di portare al Milan Konstantinos Koulierakis del Paok.

Il classe 2003, che ha il contratto in scadenza nel 2026 ed una valutazione attorno ai 10 milioni di euro, può arrivare in queste ultime settimane d’agosto. Si tratta di un profilo in linea con le aspettative del club, molto attento al mercato dei giovani talenti. Nell’idea del Milan Koulierakis può completare il pacchetto arretrato con Thiaw, Kalulu, Tomori e Kjaer.

Chi è Koulierakis, il difensore del Paok nel mirino del Milan per questo calciomercato

Konstantinos Koulierakis è un difensore greco del Paok e della Nazionale. Classe 2003, nonostante la giovane età, ha tanta esperienza in Prima Squadra. Nell’ultima stagione ha totalizzato 31 presenze con due gol e un assist. E’ considerato un astro nascente, un’etichetta che gli ha permesso di esordire anche con la Grecia. Il Milan l’ha messo nel mirino per questa sessione estiva di calciomercato 2023. Come riportato da Sky Sport, la richiesta di 10 milioni di euro da parte del Paok per cedere al Milan Koulierakis ha spiazzato Moncada che adesso dovrà decidere se affondare o meno il colpo. In alternativa c’è sempre il nome di un altro giovane, classe 2002, Marco Pellegrino dell’Atletico Platense.