Serie A, la cessione sblocca l’affare: arriva il nuovo portiere

Si è una volta e per tutte sbloccato l’affare inerente all’arrivo del portiere in questo calciomercato, che fino ad oggi era in una fase di stallo perché strettamente legato ad un’altra operazione che il prossimo club dell’estremo difensore sarebbe però ad un passo dal definire.

Prima di chiudere per l’arrivo del portiere, infatti, la società ha avuto da che completare un’altra importante operazione che, anche se indirettamente, era per strettamente legata a questa. Nonostante qualche difficoltà in corso d’opera, il club è riuscito nel suo intento di cedere il giocatore nel corso di questo calciomercato, racimolando un tesoretto importante da poter reinvestire.

Una parte di questo verrà utilizzata proprio per definire una volta e per tutte l’arrivo del portiere, bloccato dalla dirigenza già diverse settimane fa.

Calciomercato Serie A: ecco il nuovo portiere, decisiva l’ultima cessione

La fase di stallo nelle trattative per il portiere è oramai è un semplice vecchio ricordo, anche perché nelle scorse ore si sarebbe finalmente sbloccato l’affare per l’arrivo dell’estremo difensore in questo calciomercato. I tifosi quasi neanche ci speravano più, ma il club ha avuto prima da che definire un’importante operazione in uscita che praticamente era direttamente collegata a questa in entrata.

Nel corso degli scorsi mesi per il portiere si era palesata anche l’ipotesi Serie A, con la Fiorentina principale indiziata ad ingaggiarlo, ma a quanto pare le ambizioni del giocatore non hanno mai avuto nulla da che vedere con quelle del club Viola, come dimostrato anche dal fatto che le trattative fra le parti non sono in pratica mai entrate nella fase clou. Il futuro del portiere sarebbe dunque potuto essere in Italia, ma alla fine il fascino della Champions League lo ha portato ad accettare un’altra, molto importante, destinazione.

Stando infatti a quanto riportato da Mundo Deportivo, presto Dominik Livakovic diventerà il nuovo portiere del Siviglia. I Rojiblancos, però, prima di affondare il colpo decisivo sul croato, hanno prima da che incassare i soldi della cessione di Yassine Bounou all’Al-Hilal.

Calciomercato: Livakovic al Siviglia è questione di tempo

E’ davvero mera questione di tempo prima che Dominik Livakovic si trasferisca al Siviglia in questo calciomercato, o almeno questo è quello che viene riportato dalla Spagna. Stando a Mundo Deportivo, infatti, il club andaluso è pronto a fiondarsi sul croato una volta ceduto Yassine Bounou all’Al-Hilal.

Dall’uscita del marocchino il Siviglia incasserà all’incirca 20 milioni di euro, cifra che verrà per l’appunto reinvestita in Livakovic, che stando a dati Transfermarkt la Dinamo Zagabria valuta però 22 milioni di euro. La scadenza del contratto nel 2024 del portiere della nazionale potrebbe però giocare un brutto scherzo al club capitolino che, infatti, potrebbe lasciarlo andare anche per molto meno.

Siviglia: se Livakovic si complica fiducia a Dmitrovic con un secondo all’altezza

Al momento l’affare Livakovic non è assolutamente a rischio, ma qualora dovesse per qualsiasi motivo saltare il Siviglia avrebbe già pronta una soluzione ‘fai da te’.

Stando a Mundo Deportivo, infatti, il club andaluso potrebbe promuovere a primo portiere i serbo Marko Dmitrovic, affiancandogli però un secondo all’altezza. A fronte di questo la dirigenza rojiblanca avrebbe iniziato già a sondare qualche profilo, soffermandosi soprattutto su Fernando Pacheco dell’Espanyol e Djordje Petrovic del New England Revolution.