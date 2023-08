Il club rischia il fallimento: cessione saltata, futuro incerto

Da che sembrava essere oramai definito, il club è tornato a non conoscere con esattezza cosa ne sarà il suo futuro. Una notizia del genere non può far altro che tornare a terrorizzare i tifosi che, a dirla tutta, altro non possono fare che sperare in un qualcosa che al momento parrebbe essere impossibile.

Dopo mesi difficili si credeva infatti che la storica società italiana avesse finalmente iniziato ad intravedere la luce infondo al tunnel, ma la realtà dei fatti parla che da un giorno all’altro tutte le certezze che erano state costruite sono crollate in un niente, anche perché l’ipotesi fallimento è tornata ad incombere sul club.

A fronte di questo, stando alle ultime notizie, rischia anche di saltare l’iscrizione della squadra al prossimo campionato di categoria.

Salta la cessione del club: il futuro torna ad essere incerto

Le prossime saranno settimane importanti non solo perché inizieranno i vari campionati, ma anche perché si definirà, o almeno questo è quello che sperano i tifosi, una volta e per tutte il futuro societario e sportivo di una delle società più antiche in Italia. Dopo lo scorso complicato finale di stagione, a seguito di alcune evoluzioni, se così vorremmo definirle, l’impressione era che il club avesse finalmente trovato il modo per intravedere la luce infondo al tunnel, ma ad oggi la realtà dei fatti parla di tutt’altro.

Tutte le certezze che erano state costruite nel corso di queste settimane sono infatti crollate in un niente, anche perché è venuto dal nulla meno quello che effettivamente poteva, senza mezzi termini, salvare il club. Ora bisognerà trovare una soluzione a tutto questo, ma al momento la situazione non è assolutamente confortevole, anche perché c’è il serio rischio di mandare all’area tutto.

Stando dunque a quanto confermato anche dallo stesso club tramite un proprio comunicato ufficiale, il futuro dell’Alma Juventus Fano torna ad essere fortemente bilico, sia sul fronte societario che sportivo, dato che nelle scorse ore è saltato il passaggio di proprietà a Benedetto Mancini.

Salta la cessione del Fano: la proprietà conferma il disimpegno

Saltata la cessione dell’Alma Juventus Fano all’imprenditore Benedetto Mancini, la proprietà conferma la volontà nel disimpegnarsi, come dichiarato anche all’interno del comunicato ufficiale pubblicato sui canali del club.

Più nello specifico, in questo viene spiegata nel dettaglio la situazione, con la proprietà che fa un appello diretto augurandosi che quanti hanno promesso un supporto per la sopravvivenza della società rispettino al parola data.

Futuro incerto per il Fano: a rischio la Serie D?

Come detto anche il futuro sportivo dell’Alma Juventus Fano è ad oggi fortemente in bilico. La partecipazione al prossimo campionato di Serie D della compagine marchigiana è infatti ad oggi fortemente in dubbio, e questo rappresenta essere un paradosso visto e considerato che la stessa società negli scorsi mesi aveva addirittura presentato domanda di ripescaggio in Serie C. Insomma, al momento la categoria è solo l’ultima delle preoccupazioni del Fano, che a questo punto pensa prima di tutto a salvarsi.