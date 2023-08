Calciomercato, svolta Muriel: addio Atalanta, firma in Serie A

Il calciomercato estivo farà vivere le ultime due settimane in maniera molto intensa a tutti i club: ora si chiude per il colpo Luis Muriel.

L’Atalanta ha cambiato gran parte dell’attacco, con l’addio a Rasmus Hojlund già ufficiale e quello a Duvan Zapata che nei prossimi giorni potrebbe diventarlo. Per Gian Piero Gasperini era tempo di cambiare tanti volti in ogni zona del campo e sarà fondamentale tenere alto il valore della rosa per giocarsi tutte le chance possibili per tornare tra le prime 4 ma anche per far bene in Europa League.

C’è anche la questione legata al futuro di Luis Muriel che tiene banco in casa Atalanta. Il colombiano è da un po’ di tempo ai margini del progetto nerazzurro e ora dirà addio per firmare ancora in Serie A.

Calciomercato: l’Atalanta rivoluziona l’attacco, addio anche a Muriel

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è chiamata a una stagione ad alti livelli. Il club orobico ha deciso di cambiare volto e ha rivoluzionato la rosa a disposizione del mister. Sono arrivati tanti calciatori nuovi che dovranno rivitalizzare il club e riportarlo ancora più in alto rispetto alle ultime stagioni.

L’attacco dell’Atalanta è già stato rivoluzionato, con l’arrivo d Gianluca Scamacca e di Charles De Ketelaere che sono le grandi sorprese – e anche punti interrogativi – della nuova stagione. È andato via Hojlund, sta per essere ceduto Zapata e ora cambierà anche il futuro di Muriel.

Secondo le ultime notizie di mercato, infatti, Luis Muriel è ad un passo dall’addio alla Dea per giocare ancora in Serie A.

Addio a Muriel: scelta la prossima destinazione

L’Atalanta ha deciso di cambiare volto per dare nuova vitalità alla squadra. Sono andati via calciatori importanti ma sono arrivati altri volti che, sulla carta, possono garantire la stessa qualità o forse anche qualcosa di più rispetto al passato.

Nell’ultima stagione uno dei calciatori che si è visto meno, per problemi fisici e per un feeling che stava terminando con Gasperini, è Luis Muriel. Il colombiano è sempre stato determinante per la Dea ma nella passata stagione non è riuscito a mettere in mostra le sue qualità.

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il Monza sta pensando a Luis Muriel. Il club brianzolo ha mire espansive molto ampie, vuole puntare all’Europa e sta valutando il suo profilo per regalare un nome top a Raffaele Palladino.

Monza su Muriel: le condizioni dell’affare

Andrea Petagna può lasciare il Monza in questa sessione di calciomercato: ci sono Bologna e Cagliari, che hanno effettuato dei sondaggi. In caso di addio del classe 1995, il club brianzolo punterebbe Luis Muriel dell’Atalanta.

L’attaccante classe ’91 è considerato il profilo giusto per fare il salto di qualità e l’affare si può chiudere a titolo definitivo per 5 milioni di euro.