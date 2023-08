Infortunio Pogba, cambiano i piani della Juventus: ora è deciso

La Juventus scende in campo contro l’Udinese per la prima giornata di campionato: l’infortunio di Pogba cambia i piani di Allegri.

Il campione francese ha vissuto un’annata tremenda dal punto di vista personale, con i problemi fisici che lo hanno accompagnato per l’intero arco della stagione e che ne hanno limitato la disponibilità. È riuscito a giocare pochissimo, anche a causa di valutazioni personali sugli infortuni che non sono state eccellenti e non gli hanno permesso di essere pronto per scendere in campo.

Dopo un’estate rovente, tra recupero dal vecchio infortunio e una preparazione che non è stata uguale a quella di tutti gli altri calciatori, ora cambiano i piani della Juventus per le condizizioni di Paul Pogba.

Juventus, infortunio Pogba: la situazione

In casa Juventus si stanno valutando con cura molte situazioni che possono cambiare sin da subito il futuro del club. Massimiliano Allegri è stato molto chiaro e ha voluto ribadire alla società le sue richieste di voler allenare una rosa forte e pronta a lottare fino alla fine per vincere lo Scudetto.

Sono stati trattenuti tutti i calciatori migliori ma ci sono ancora dei punti interrogativi da risolvere prima dell’inizio del campionato. Manca sempre meno al primo fischio d’inizio della nuova stagione dei bianconeri e Massimiliano Allegri vuole vederci chiaro su tutti.

C’è la situazione relativa all’infortunio di Paul Pogba da tenere in considerazione. Il francese arriva da un’annata molto particolare e di difficile gestione e ora le sue condizioni sono monitorate attentamente.

Pogba torna a brillare: in campo contro l’Udinese?

Paul Pogba è pronto a tornare in campo e a riprendersi la Juventus dopo una stagione pessima dal punto di vista personale. Il centrocampista francese ha dovuto fare i conti con diversi infortuni e noie fisiche che lo hanno portato anche ad essere considerato dai tifosi un “campione del passato” che non avrebbe potuto più far parte della rosa bianconera.

Secondo le ultime notizie di casa Juventus, però, l’infortunio di Pogba è ormai alle spalle e il centrocampista francese intende riprendersi la titolarità con Allegri e anche l’amore di tutti i tifosi.

Tuttosport riferisce che Pogba ha ribadito le buone sensazioni già evidenziate negli ultimi giorni di allenamento anche nell’amichevole contro l’Alessandria. Il francese corre verso la convocazione per Udine, domenica all’esordio della Juventus in campionato, dove potrebbe andare in panchina.

Infortunio Pogba alle spalle: sarà il titolare?

Le condizioni di Paul Pogba sono da monitorare giorno dopo giorno per lo staff medico della Juventus. L’ultima stagione è stata pesantissima da questo punto di vista e per le prime settimane di campionato Allegri lo utilizzerà con il contagocce, per portarlo allo stesso livello fisico di tutti gli altri calciatori.

Non è ancora certo di rischarlo da titolare nel futuro ma la speranza dell’allenatore toscano è quella di ritrovare il vero Pogba e regalare nuove emozioni al popolo della Juventus.