Calciomercato: svolta per Pavard, annuncio dalla Germania

Ultimissime notizie relative all’arrivo all’Inter di Pavard: c’è l’annuncio dalla Germania sul futuro del francese.

Aggiornamenti di calciomercato relativi al destino di Benjamin Pavard che è il colpo a sorpresa dell’Inter per questi ultimi giorni di mercato. I nerazzurri, che hanno perfezionato la cessione di Correa al Marsiglia e l’arrivo di Sanchez a parametro zero, sono pronti a chiudere il mercato in entrata con l’arrivo dell’esperto difensore. C’è l’annuncio dalla Germania relativo a questo nuovo acquisto.

Secondo quanto riportato dalla Bild, Benjamin Pavard sta facendo di tutto per andare all’Inter. Il difensore non si è allenato con il Bayern Monaco. Dopo aver saltato l’allenamento di mercoledì per malattia, il giocatore anche quest’oggi è risultato assente alla seduta odierna. Una situazione che spinge sempre di più il francese verso la società nerazzurra anche se Thomas Tuchel non è del tutto convinto della cessione di Pavard all’Inter. Il tecnico dei bavaresi l’ha ribadito anche nel corso della conferenza stampa odierna.

Calciomercato Inter: aggiornamenti su Pavard, intanto si scalda la pista Schuurs

Pavard è al centro delle voci di calciomercato. Come successo con Sommer, il Bayern Monaco non ha dato ancora il via libera per l’addio del francese. La società ha necessità di trovare un altro difensore. Per il momento tutti i giocatori proposti a Tuchel sono stati bocciati.

Il tecnico tedesco ha ribadito la ferma volontà di tenere Pavard anche se il giocatore ha voglia di cambiare maglia nel corso di questa sessione di calciomercato. L’Inter attende fiduciosa fino a lunedì, in caso contrario si fionderà su un altro obiettivo.

Nelle ultime ore è uscito fuori, con insistenza, il nome per l’Inter di Schuurs del Torino che è un altro difensore finito nella lista di Marotta. Ne ha parlato anche Ivan Juric in conferenza stampa, ecco le parole dell’allenatore dei granata che ha fatto il puto in merito al destino dell’olandese.

Schuurs all’Inter? Juric chiarisce tutto durante la conferenza stampa del Torino

Alla vigilia della sfida di campionato contro il Milan, l’allenatore del Torino Juric ha parlato anche del futuro di Schuurs accostato all’Inter nelle ultime ore. “Posso dire che i giocatori risentono di queste voci anche se sono cose vecchie. Lui comunque è un giocatore serio e lavora bene, queste cose possono disturbare. Mi sembra normale. Però è un professionista, domani giocherà”.

Calciomercato: tra Pavard e Schuurs, chi prenderà l’Inter in difesa?

Lunedì è la giornata chiave per il calciomercato dell’Inter. Entro quella data si proverà a sbloccare per l’arrivo di Pavard. Se non dovesse andare in porto la trattativa per il francese, la dirigenza farà un sondaggio per Schuurs del Torino. In lista anche altri profili, ancora top secret.