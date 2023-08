Calciomercato: stanno prendendo Verratti, c’è l’annuncio

Uno dei nomi destinati ad infiammare questi rimanenti giorni di calciomercato è senza ombra di dubbio Marco Verratti, che è pronto a salutare Parigi. Ormai ai margini del PSG, è in cerca di una nuova avventura. Un club fa sul serio per lui ed ora c’è anche l’annuncio ufficiale.

Difficile spiegare dall’esterno quanto sta accadendo internamente al Paris Saint Germain. Sono andati via, infatti, in pochissimo tempo Sergio Ramos, Neymar e Lionel Messi, con Kylian Mbappè che continua a spingere per passare al Real Madrid. Ma non solo. E’ stato, infatti, praticamente messo alla porta anche Marco Verratti, il cui profilo ovviamente a queste condizioni interessa a moltissime squadre. A partire dal Bayern Monaco e dal Manchester United, senza ovviamente dimenticare gli immancabili sauditi. Un club, però, a sorpresa è pronto a stringere per lui ed in tal senso arriva un punto di svolta importante. C’è, infatti, l’annuncio ufficiale da parte del tecnico.

Calciomercato: svolta per l’ex Pescara

Marco Verratti, come è noto, è in uscita dal Paris Saint Germain e non mancano delle compagini pronte ad assicurarsene le prestazioni. A frenare tutto fin qui, però, c’è il suo ingaggio. C’è una squadra però che più delle altre sta lavorando per lui. E si tratta senza ombra di dubbio di una sorpresa.

Okan Buruk, tecnico del Galatasaray, al termine della partita valevole per i preliminari di UEFA Champions League contro il Molde ha confermato in maniera ufficiale che effettivamente il club di Istanbul si sta muovendo sulle tracce dell’italiano. Allo stesso tempo, però, ha ribadito che si tratta di una pista difficile e che si vuole seguire la stessa strada percorsa per Zaniolo, aspettando cioè gli ultimi giorni di mercato.

Verratti al Galatasaray, c’è l’annuncio

Dopo 11 anni trascorsi all’ombra della Tour Eiffel, Marco Verratti è stato di fatto messo alla porta e risulta tra i profili in uscita. Chiaramente, nel momento in cui dovesse rimanere, un posto in squadra per lui ci sarebbe, ma le intenzioni della società sono chiare. Il Galatasaray intende provarci fino alla fine e chissà che non possa riabbracciare Mauro Icardi, che saprebbe come farlo inserire nel gruppo. Ad attenderlo ci sarebbero diversi ex Serie A come Dries Mertens e Lucas Torreira.