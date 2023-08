Inter: colpo dal Bayern Monaco, il nuovo bomber sta firmando

Intreccio di calciomercato che riguarda il Bayern Monaco e l’Inter che sono pronti a definire degli affari riguardo possibili nuovi acquisti che arriveranno.

Situazione particolare quella che sta vivendo il club italiano vista la decisione presa sulla vicenda. Anche il buon vecchio club tedesco sembra avere le idee chiare.

Ora però ci sono gli ultimi aggiornamenti riguardo questo possibile colpo che riguarda l’attaccante, perché il prima possibile bisognerà risolvere questa situazione.

Calciomercato Inter: altro acquisto dal Bayern Monaco

Asse di calciomercato importante tra Inter e Bayern Monaco che dopo Sommer potrebbero chiudere nel giro delle prossime ore un altro trasferimento che porterebbe, questa volta, l’attaccante in Italia a vestire la maglia nerazzurra. Il club italiano sta osservando e giostrando tantissimi nomi in Serie A per quanto riguarda il ruolo del bomber. Sembrava tutto fatto, ma poi, come il caso Samardzic, nessuno ha ancora capito che tipo di operazione sarà fatta.

C’è ora tutto quello che in molti pensavano e volevano, vedere giocare ancora in Serie A il talento Samardzic. Intanto, in casa Inter prende seriamente la quota per Choupo Moting. Perché l’esperto attaccante del club bavarese potrebbe accettare la destinazione e andare a completare quello che sarà il reparto offensivo dei nerazzurri per la prossima stagione.

Choupo Moting è il giocatore che può arrivare in queste prossime ore. Perché l’Inter ha stanziato un budget di 25-30 milioni cumulativi. Nessuno si è fatto sotto per il colosso del Bayern Monaco che ora però può essere la dimostrazione di affetto.

Inter: Choupo Moting rinnova e firma

Tra le tante stranezze l’Inter ora prova a chiudere puntando tutto su Choupo Moting che può essere considerato presto un gorilla ancora una volta, vista la famosa pubblicità. Il bomber del Bayern Monaco è stato considerato uno da un prezzo di circa 10 milioni di euro.

Adesso bisognerà capire come finirà questa vicenda tra Choupo Moting e l’Inter, con il Bayern Monaco pronto ad aprire al trasferimento del giocatore per una cifra bassa vista l’età e che è in scadenza 2024.

Inter: i numeri convincono per Choupo Moting

A convincere l’Inter a puntare sull’acquisto di Choupo Moting sono sicuramente i numeri. Perché il giocatore fino alla stagione appena conclusa ha dimostrato di essere uno dei bomber più importanti in questa sessione di mercato estiva. L’ultimo anno ha segnato 17 gol con la maglia del club bavarese.

Il Bayern Monaco gli avrebbe concesso la possibilità di giocare un altro anno ancora visto che è in scadenza 2024. Allo stesso tempo però potrebbe svoltare il trasferimento del giocatore se poi ci fosse anche Choupo Moting che può firmare o meno con l’Inter.