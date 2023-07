Calciomercato, telefonata con Dybala: addio Roma per la Serie A

Il futuro di Paulo Dybala alla Roma è in bilico: non è ancora arrivato il rinnovo e ora ci sono stati contatti con un altro club italiano.

Paulo Dybala e la Roma potrebbero non continuare insieme nella prossima stagione. L’attaccante giallorosso è diventato subito decisivo e per José Mourinho e per tutto l’ambiente giallorosso che ora non vuole farne più a meno. L’ex calciatore della Juventus, arrivato a parametro zero nella scorsa estate, si è ritagliato un posto importantissimo nelle fila del club capitolino.

Dybala può lasciare la Roma dopo una sola stagione e il rischio è aumentato dopo i colloqui con un altro club italiano pronto a strapparlo ai giallorossi.

Calciomercato Roma, addio Dybala: è un pericolo

La Roma non può fare a meno di Paulo Dybala ma tutto può cambiare nella sessione di calciomercato estiva. La Joya non ha ancora chiaro quale sarà il suo futuro e intanto i top club ci provano. È stato il volto della Roma della scorsa stagione e le sue qualità non sono mai passate di moda nei grandi club che hanno intenzione di migliorare il parco attaccanti.

La Joya è arrivato la scorsa estate in giallorosso ma il suo futuro potrebbe essere lontano dal club capitolino dopo appena una stagione. La sua presenza è stata importantissima in quasi tutte le partite che ha giocato e per Mourinho è fondamentale.

Ma nel suo futuro potrebbe esserci un’altra esperienza in Serie A: contatti diretti con il dirigente che sta provando a convincerlo.

Dybala: nuova vita in Serie A, contatti in corsoù

La Roma può dire addio a Paulo Dybala. Tiago Pinto ha avuto diversi colloqui con il suo agente, Jorge Antun, per ridisctuere i termini del contratto e, dunque, della clausola rescissoria presente nel contratto dell’argentino. Ma al momento non ci sono aggiornamenti positivi in questo senso e senza un nuovo accordo è facile pensare che ci saranno assalti importanti.

Secondo quanto riferisce Il Corriere della Sera, l’Inter è tornata prepotentemente alla carica per Paulo Dybala. La Joya è un sogno di Beppe Marotta da qualche stagione ma non è mai riuscito a coinvincerlo. Con l’addio di Lukaku e la necessità di un nuovo attaccante, i nerazzurri potrebbero pagare la clausola di 20 milioni presente nel suo contratto e portarlo a Milano.

Contatti Inter – Dybala: la Champions League per convincerlo

Ci sono stati contatti diretti tra Marotta e l’agente di Paulo Dybala per sondare la disponiblità del calciatore ad accettare i nerazzurri. Con la garanzia della Champions League, inoltre, potrebbe essere anche molto più semplice convincere il calciatore che potrebbe tornare a mettersi in mostra nelle grandi notti europee e non giocare, per il secondo anno consecutivo, in Europa League.

I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro di Dybala: va all’Inter o resta alla Roma. La nuova stagione potrebbe vedere la Joya ancora in Serie A ma con un’altra maglia.