Serie A, la FIGC accontenta il Milan e cambia le regole

La Serie A ha accolto la richiesta del Milan e di altri top club e ha cambiato le regole prime dell’inizio del campionato: svelati i dettagli.

Il calciomercato sta prendendo sempre più importanza in questi ultimi giorni, perché a tre settimane dall’inizio del campionato le squadre non sono ancora complete e gli allenatori hanno fretta di chiudere il prima possibile acquisti e cessioni. La volontà di tutte le big è quella di competere per lo Scudetto e strapparlo al Napoli di Rudi Garcia.

Questo è il motivo che ha spinto le società a chiedere un cambio nei regolamenti del calciomercato alla FIGC che ora ha accolto le richieste.

Serie A: la FIGC cambia il regolamento

La Serie A 2023-24 si preannuncia più agguerrita che mai. Negli ultimi quattro anni hanno vinto quattro squadre diverse e ora vogliono iscriversi alla corsa dei campioni anche Lazio e Roma. Il calciomercato è l’argomento all’ordine del giorno e anche l’unica possibilità che hanno i club di assottigliare il gap e provare a vincere lo Scudetto.

Ci sono ancora molti problemi per quasi tutti i club italiani che non riescono ancora a concludere le squadre e si sono impelagati in trattative che sembrano infinite.

Ora arriva la FIGC in aiuto ai club italiani e permette un cambio di regolamento che può salvare il calciomercato di tutte le squadre di Serie A.

Serie A, cambia la regola sugli extraconunitari: sorride il Milan

La FIGC ha deciso di cambiare la regola sul tesseramento dei calciatori extracomunitari. Nei giorni scorsi era stato principalmente il Milan a chiedere un cambiamento in tal senso e a seguire anche tutti gli altri club. Le intenzioni sono molto chiare: assottigliare gli iter burocratici e permettere alle società uno sviluppo maggiore.

Secondo quanto emerge dal nuovo regolamento della FIGC sul calciomercato, ora anche la Serie A ha aperto le porte al tesseramento da comunitari ai calciatori provenienti dalla Svizzera e dal Regno Unito.

Fino alla scorsa stagione i calciatori provenienti da quelle aree geografiche erano considerati extracomunitari e in molte occasioni sono saltate le trattative perché gli slot per gli extracomunitari erano già terminati. Può sorridere il Milan – e anche tutte le altre squadre – visto che ora sarà più semplice operare in entrata e acquistare anche calciatori delle suddette nazionalità senza considerarli non europei.

Milan, ora tutto su Taremi: si è liberato uno slot

Ora i calciatori con cittadinanza svizzera e britannica sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. Le disposizioni,annunciate ufficialmente dalla FIGC, si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2023/2024.

Il Milan ora punterà fortemente su Mehdi Taremi, visto che i calciatori inglesi diventano a tutti gli effetti comunitari e si libera un posto da extracomunitario per tesserare l’attaccante iraniano.