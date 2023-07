Cuadrado è solo il primo: tradimento Juve-Inter

Nemmeno il tempo di assorbire il passaggio all’Inter di Cuadrado che la Juve rischia di veder passare in nerazzurro un altro suo giocatore.

L’intesa tra Juan Cuadrado e l’Inter ha scosso il calciomercato, provocando enormi turbamenti sia nella tifoseria bianconera che in quella nerazzurra. Il colombiano ha lasciato la Juventus dopo otto stagioni in cui ha totalizzato 314 presenze e 26 gol con la maglia bianconera, diventando uno degli idoli della tifoseria. La Signora ha deciso di non rinnovare il contratto del 35enne, che si è pertanto accordato con l’Inter da svincolato.

Un colpo di mercato per Marotta e Ausilio, che si sono così assicurati un’ottima alternativa a Denzel Dumfries a parametro zero e con un ingaggio molto contenuto (contratto di un anno a 2,5 milioni di euro). Una mossa che ha ovviamente fatto infuriare i tifosi juventini, che parlano di tradimento da parte di Cuadrado, ma anche i fan della Beneamata, che non hanno mai sopportato il colombiano e l’hanno spesso preso di mira per le sue presunte simulazioni in campo.

Sta di fatto che ormai Cuadrado è un giocatore agli ordini di Simone Inzaghi ed è certamente una pedina che farà molto comodo al tecnico piacentino. Stando agli ultimi rumors non è nemmeno detto che sia finita qui. All’orizzonte, infatti, potrebbero esserci altri trasferimenti di giocatori della Juve all’Inter.

Non solo Cuadrado: l’Inter pensa a un altro bianconero

Ad oggi l’Inter è sprovvista di portieri, visti gli addii di André Onana (ceduto al Manchester United) e Samir Handanovic (svincolato). La dirigenza nerazzurra sta trattando da tempo Yann Sommer con il Bayern Monaco, anche se sembra esserci distanza tra le parti. Anche la situazione relativa a Anatolij Trubin, portiere dello Shakhtar Donetsk, non sembra sbloccarsi.

Ecco perché nelle ultime ore Marotta si sta convincendo a dare l’assalto a Mattia Perin. Il portiere di Latina non è considerato titolare da Massimiliano Allegri, che continua a preferirgli Wojciech Szczęsny. Tuttavia, Perin si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa (specialmente in Europa League), dimostrando tutte le sue qualità.

Per questo Marotta vorrebbe convincerlo ad accettare la corte dell’Inter, che garantirebbe al portiere italiano un ruolo da titolare. Il procuratore di Perin, Alessandro Lucci, è lo stesso di Cuadrado e questo potrebbe ulteriormente favorire l’operazione. Non bisogna però dimenticare che Perin ha un contratto con la Juve fino al 2025 e i bianconeri – che devono fare i conti anche con l’assalto del Bayern a Szczęsny – non sembrano intenzionati a privarsene, andando oltretutto a rinforzare una diretta concorrente. Per convincere Giuntoli servirà quindi un’offerta davvero importante.