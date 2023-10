Calciomercato: Tite torna in panchina, allenerà una big

Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo il futuro dell’ex commissario tecnico del Brasile Tite che è pronto a tornare in panchina. C’è una big che l’ha contattato, ecco tutti i dettagli.

Svolta improvvisa per Adenor Leonardo Bacchi, noto come Tite. Il ‘Professore’, che ha rilanciato il Brasile guidando la Nazionale verdeoro dal 2016 al 2022, è attualmente libero in cerca di una nuova sistemazione. A sorpresa, una big ha avviato da qualche giorno i contatti per ingaggiarlo subito: ecco le ultimissime su questo affare.

Annunciato l’esonero dell’allenatore che è stato mandato via dalla big. Adesso la società è in contatto per ingaggiare Tite: è l’ex ct del Brasile il prescelto della dirigenza per guidare la squadra.

Calciomercato: stanno prendendo Tite come nuovo allenatore

Dopo la fine dell’esperienza con la Nazionale brasiliana, il commissario tecnico Tite è rimasto svincolato. Nonostante i vari interessamenti, l’ex ct ha deciso di restare fermo in attesa di una buona proposta che è arrivata in queste settimane. Adesso è pronto a tornare in sella e guidare una big del calcio mondiale: c’è l’annuncio, che arriva dal Brasile, riguardo la trattativa fra la società e l’allenatore che è pronto a guidare la squadra per questa stagione.

Ecco le ultimissime notizie in merito a questo affare, che potrebbe andare in porto fra qualche giorno. Si attende solo la fumata bianca ma c’è totale fiducia sul buon esito dell’operazione. Intermediari a lavoro per sbloccare l’impasse ma la società ha deciso: il nuovo allenatore del Flamengo sarà Tite.

Secondo le informazioni di ‘Globo Esporte’, il Flamengo ha già ricevuto il sì di Tite che ha accettato la proposta della squadra rossonera fra le più titolate in Brasile. L’ex allenatore della Nazionale brasiliana assumerà la guida del club di Rio questo ottobre e prenderà il posto dell’esonerato Sampaoli che ha lasciato la guida tecnica del club a seguito dell’esonero annunciato dal Flamengo qualche giorno fa. La dirigenza ha deciso di assumere come nuovo allenatore Tite che ha dato il via libera per questa trattativa.

Flamengo, Tite è il nuovo allenatore: sostituisce Jorge Sampaoli

E’ tutto pronto per la firma: la società ha deciso di nominare allenatore del Flamengo Tite. Il brasiliano subentrerà a Jorge Sampaoli, che è stato esonerato qualche giorno fa dal club di Rio. L’ex commissario tecnico ha accettato di prendere il posto del tecnico argentino, che aveva un contratto fino al 2024 con i rossoneri. Secondo i media locali, il Flamengo pur di liberarsi di Sampaoli ha deciso di pagare la penale di 1,8 milioni di euro di risarcimento.