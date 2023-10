Serie A, esonero in arrivo: annuncio nel weekend

Nuovi aggiornamenti riguardo il futuro dell’allenatore che è pronto a lasciare la guida tecnica: sono ore decisive, ecco cosa sta succedendo.

Futuro segnato per il tecnico che è reduce da alcuni risultati davvero negativi, che hanno compromesso quest’avvio di campionato. Una situazione complicata che rischia di portare all’esonero che potrebbe già avvenire il prossimo weekend: c’è l’annuncio sul futuro dell’allenatore che può salutare anzitempo la squadra, ecco la mossa del club che ha già contattato un altro tecnico.

C’è un indizio riguardo l’allenatore che è sempre più sfiduciato dalla società che ha già avuto dei colloqui con altri tecnici, pronti a subentrare nel caso in cui le cose dovessero sprofondare. Una vera e propria sorpresa da parte del presidente che s’è già messo in contatto con un ex allenatore che già in passato ha guidato il club ottenendo dei buoni risultati. Adesso, le strade potrebbero ricongiungersi con il tecnico pronto a tornare in panchina e guidare il club verso la salvezza.

Calciomercato: secondo esonero in Serie A, ecco quale panchina rischia di saltare

L’annuncio sull’esonero potrebbe arrivare già il prossimo weekend: le parti sono già in contatto con il nuovo allenatore che dal canto suo ha dato piena disponibilità a subentrare. Ecco le ultimissime notizie, riportate da tmw, riguardo il futuro del tecnico italiano che è finito nel mirino anche della tifoseria.

La sua panchina traballa e non poco: le prime sette gare di campionato non hanno offerte uno spettacolo entusiasmante ed è per questo motivo che la presidenza ha già provveduto a contattare un altro allenatore che potrebbe subentrare già nel prossimo weekend. E’ questa l’indiscrezione riguardo il futuro dell’allenatore dell’Udinese Sottil che si gioca tutto nella gara in programma venerdì contro l’Empoli.

Calciomercato: Sottil rischia l’esonero, Cioffi il prescelto dall’Udinese

Cioffi si è lasciato bene con i Pozzo e quindi non avrebbe problemi a tornare, così come la proprietà potrebbe puntare su chi conosce bene l’ambiente. Anche se nell’estate del 2022 aveva preferito il Verona, che offriva il doppio rispetto all’Udinese, per un contratto biennale rispetto all’annuale che gli avrebbero garantito in Friuli.

Una situazione che non peserebbe comunque in caso di esonero di Sottil e che sicuramente porterebbe a un colloquio per capire se ci sono gli estremi per ritrovare una collaborazione. Dall’altro lato non c’è solo Cioffi come unica alternativa, perché c’è una possibilità anche per Leonardo Semplici, nella passata stagione allo Spezia.