Calciomercato, riecco Verdi: destinazione a sorpresa

Colpo di scena sul futuro di Simone Verdi, l’ex Napoli ha voglia di rilanciarsi dopo le recenti buone esperienze vissute in Serie A.

Di proprietà del Torino, il trequartista che giocò anche in Champions League col club azzurro, ha voglia di ripartire e non sarà al club granata.

Ancora in Serie A, in una destinazione a sorpresa dopo quanto di buono aveva fatto sia con la Salernitana che con l’Hellas Verona, squadre con le quali ha ottenuto risultati importanti come la salvezza ottenuta in entrambe le occasioni.

Calciomercato: Verdi via dal Torino, la destinazione

Ancora in Serie A, il futuro di Simone Verdi è lontano dal Torino ma non dal campionato italiano.

La decisione sarebbe già stata presa sul suo futuro, secondo quanto riferito pure dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, che ha svelato che non resterà al Torino, cercandosi una nuova sistemazione.

Non rientra nel progetto di Ivan Juric, che lo lascerà partire nell’imminente estate. Questa volta, Simone Verdi, spera di non essere costretto ad aspettare gli ultimi giorni di calciomercato per separarsi, appunto, dai granata. Nelle sue intenzioni c’è quella di giocare ancora in Serie A ed è nel massimo campionato la sua prossima destinazione.

Mercato Torino, le opzioni per Simone Verdi nel 2023/2024

Lascerà dunque il Torino e sono diversi i club interessati al colpo Simone Verdi, low cost, dal Torino.

Il futuro di Simone Verdi sarebbe legato ancora una volta all’Hellas Verona dove tornerebbe volentieri dopo l’esperienza vissuta nella passata stagione, conclusasi con una salvezza ottenuta anche attraverso le sue prestazioni.

Il Torino, che è interessato a Doig, potrebbe inserire proprio il cartellino del calciatore della trequarti, nell’affare con l’Hellas Verona. Ci sono più opzioni, in ogni caso, per la cessione di Simone Verdi, che piace anche in altri campionati e non solo a quello di massima competizione italiano.

Ultime Torino, Verdi tra Hellas Verona e Serie B: c’è un club che lo vuole

C’è un club che lo vuole in Serie B, per le elevatissime ambizioni legate alla promozione in Serie A. Simone Verdi, oltre all’Hellas Verona, piace anche al Como. Il club che ha fatto un mercato importante nel suo recente passato, è pronto a continuare sulla stessa strada, dando al suo allenatore un elemento importantissimo per la categoria di secondo livello del calcio italiano. Simone Verdi ha un valore di mercato alla portata del club che potrebbe prenderlo in prestito con opzione di riscatto. Il Torino, dal canto proprio, vorrebbe liberarsi del suo importante ingaggio.