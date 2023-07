Ivana Knoll, la Spagna addosso: foto in bikini bollente a Ibiza

Ivana Knoll a Ibiza continua a regalare spettacolo, immagini da favola in bikini per la modella e influencer croata più in forma che mai

Nell’estate 2023, sapevamo che i suoi scatti sarebbero stati tra i più cliccati in assoluto sul web. Ma quanto ci sta mostrando, probabilmente, sta superando le aspettative. La splendida Ivana Knoll si sta mettendo in evidenza come una delle bellezze più acclamate su Instagram e non poteva essere altrimenti.

Le premesse, del resto, visto a quanto avevamo assistito nel corso dei Mondiali in Qatar, era ottime. Ivana si è segnalata, nella rassegna iridata, largamente come la tifosa per eccellenza, dal fascino davvero esuberante ed esplosivo, che ha fatto discutere non poco viste le sue mise provocanti all’interno degli impianti. Al seguito della Croazia, ha strappato boati di ammirazione tra il pubblico presente, per non parlare di quello che ha iniziato a seguirla assiduamente sui social.

Il risultato è che ovviamente Ivana è diventata una celebrità assoluta della community, con quasi tre milioni e mezzo di followers su Instagram. Ammiratori per i quali gli scatti da favola di Ivana non sono mai sufficienti, ne vorrebbero sempre di più. La loro beniamina, in questo senso, sta comunque facendo del suo meglio, eccome, per accontentarli e per infiammare sempre di più la bella stagione.

Ivana Knoll, visione esplosiva: silhouette maestosa in costume, il web impazzisce

Per le sue vacanze e per le pose con cui andare alla conquista del web, Ivana ha scelto Ibiza. Alle Baleari, tra le tante celebrità presenti sul luogo, è stata sicuramente colei che si è distinta, con le sue curve stratosferiche e ormai diventate perfettamente riconoscibili.

Anche stavolta, con questa immagine che la ritrae a riva, con il mare alle sue spalle, Ivana fa sognare ad occhi aperti. Fisico slanciato e perfetto da qualsiasi punto lo si guardi. Gambe infinite, fianchi sinuosi e una scollatura prorompente esaltata da un costume con la bandiera della Spagna al di sopra, già apparso in altre immagini e che naturalmente aveva raccolto consensi a iosa.

Ancora una volta, la super tifosa croata fa parlare di sé e la sensazione è che, con ancora diverse settimane estive davanti a noi, dovremo ancora fare non poca attenzione a preservare le nostre coronarie. Siamo pronti per altri scatti da capogiro.