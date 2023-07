Serie A, arrivano gli sceicchi del fondo PIF: incontro a settembre

Lo sceicco del fondo PIF è intenzionato ad acquistare un club di Serie A: le prossime settimane saranno decisive per provare a chiudere l’accordo.

La Serie A ha aperto le porte a tnti investitori stranieri ma manca ancora uno sceicco o un fondo arabo che possa cambiare il modo di fare calcio in Italia. Ci sono stati interessamenti per tante società e non sono da escludere sorprese importanti nei prossimi giorni.

Fondi americani e asiatici hanno già acquistato molte squadre e le proprietà stanno iniziando a vincere e a portare trofei importanti.

Serie A: arrivano gli sceicchi con il fondo PIF

La Serie A può aprire le porte a nuovi investitori arabi: c’è la possibilità concreta che si chiuda un affare importantissimo. Molte società sono al centro di cambiamenti determinanti per il futuro e presto potrebbero esserci novità di grande spessore. In molti ambienti si è deciso di cambiare allenatori e rivoluzionare le rose, ma anche di ripartire con nuove dirigenze.

Le prossime settimane potrebbero portare ad ulteriori novità dal punto di vista amministrativo- La volontà dei presidenti e è quella di incassare il più possibile e accettare eventuali offerte miliardarie in arrivo dall’Arabia Saudita.

Secondo le ultime notizie, la cessione del club di Serie A agli sceicchi sembra possibile nel futuro. Il fondo PIF è pronto ad investire e a portare capitali di grande spessore nel calcio italiano.

PIF in Italia: può rilevare un club di Serie A

Il Fondo sovrano saudita (PIF) ha intenzione di investire ulteriormente in Italia. Gli sceicchi non sono ancora arrivati ad investire nel calcio italiano e non sono da escludere colpi a sorpresa nei prossimi mesi.

Secondo le ultime notizie, gli sceicchi sono pronti a mettere le mani sul calcio italiano. Tra le tante proprietà straniere, infatti, in Serie A manca ancora quella gestita dagli sceicchi e non è da escludere un ingresso trionfante nel nostro calcio. Nel corso del tempo si è parlato spesso della possibilità di acquistare un top club anche in Italia e ora può esserci l’affondo decisivo.

Il fondo saudita ha già annunciato di voler investire in Italia per dimostrare che non sarà una scelta complicata riuscire a portare grandi stravolgimenti anche nel Bel Paese.

PIF dall’Inter ad un altro club di Serie A

Il fondo PIF ha pensato per lungo tempo all’acquisto dell’Inter. I nerazzurri sono stati ad un passo dall’accordo con il fondo saudita ma poi non se ne è mai fatto nulla.

Nel mese di settembre è previsto l’arrivo in Italia di Al-Falih, ufficialmente per tenere colloqui in altri settori. A riferirlo è Il Sole 24 Ore ma non è da escludere anche l’affondo per uno degli altri club della Serie A.