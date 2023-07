Calciomercato: tutto fatto per Icardi a 10mln, beffate Roma e Juve

Mauro Icardi torna di moda. Dopo una stagione positiva in Turchia con la maglia del Galatasaray, l’ex attaccante dell’Inter è tornato ad essere accostato a diversi club italiani in questa sessione di mercato.

Calciomercato: è fatta per Icardi

Maurito Icardi di nuovo in Serie A? L’attaccante argentino è stato nelle ultime settimane accostato a Roma e Juventus. I due club italiani cercano da tempo una punta che conosca il campionato italiano e sappia fare gol. Complice la rottura con il PSG, Icardi era stato accostato alle due compagini italiane che tuttavia nelle ultime ore hanno dovuto arrendersi.

Nel corso dell’ultimo mese le parole di Wanda Nara, ex agente di Mauri Icardi, avevano aperto ad un ritorno in Italia dell’ex capitano dell’Inter. Tuttavia Roma e Juventus sembrano avere idee diverse per il calciomercato del 2023. Per questo motivo il ritorno di Icardi in Italia non si concretizzerà nei prossimi mesi.

Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo dalla Turchia, Mauro Icardi avrebbe già scelto la sua prossime destinazione. Dopo aver vestito nell’ultima annata la maglia del hGalatasaray, laureandosi campione di Turchia, Icardi ha sciolto ogni dubbio.

L’ex Samp che in 24 partite ha trascinato il Cimbom segnando 22 gol e fornendo 7 assist è pronto ad ufficializzare la propria scelta.

Futuro Icardi: manca solo l’ufficialità

Secondo quanto riportato da fcinternews, infatti, Mauro Icardi nelle prossime ore diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Galatasaray. Il club di Istanbul ha trovato l’accordo con il Paris Saint-Germain per l’acquisto del calciatore.

Icardi questa volta si trasferirà in Turchia a titolo definitivo. Il prezzo sarà di 10 milioni di euro. L’attaccante cresciuto a Rosario firmerà un contratto fino al 30 giugno 2026.

Un accordo importante e ben lontano da quelli che sono gli standard in Serie A. Icardi, infatti, percepirà circa 10 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Cifra oggi molto lontane dalle offerte di Roma e Juventus che dovranno ripiegare su altri obiettivi. In particolare i giallorossi starebbero seguendo due piste. La prima porta a Gianluca Scamacca, che avrebbe già dato l’assenso al ritorno in Serie A dopo l’esperienza al West Ham. Il secondo nome è quello di Alvaro Morata, che piace tanto soprattutto a Special One. I giallorossi lavorano per il prestito di entrambi i giocatori.

Diversa la situazione in casa Juventus. I bianconeri dopo aver acquistato Milik dal Marsiglia sono al momento a posto. Tuttavia la possibile cessione di Vlahovic potrebbe cambiare le carte in tavola. Se il serbo fosse ceduto non è da escludere l’arrivo di un big. Nelle ultime ore continuano a salire le quotazione di Romelu Lukaku.