Serie A, De Zerbi colpisce ancora: arriva il baby talento

De Zerbi lavora per rinforzare e migliorare il suo Brighton, e per farlo avrebbe deciso di chiudere per l’arrivo di un baby talento in questo calciomercato.

La potenza ed il fascino della Premier League hanno fatto sì che le Seagulls avanzassero in maniera importante nelle trattative per il ragazzo che, dopo tante chiacchiere, sembrerebbe essere finalmente ad un passo dallo sbarcare in Europa.

Il talento e la freschezza di un talento del genere avrebbe decisamente fatto comodo a diverse compagini di Serie A, che comunque qualche tentativo lo avrebbero fatto, ma un ruolo decisivo in queste trattative lo avrebbe svolto proprio il progetto tecnico del Brighton di De Zerbi, che al ragazzo avrebbe offerto più di una semplice esperienza nel Vecchio Continente.

Calciomercato, niente Serie A: il baby talento va da De Zerbi

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Brighton di Roberto De Zerbi, che proprio nelle scorse ore avrebbe beffato alcuni club di Serie A nella corsa ad uno dei talenti più interessanti dell’intero panorama calcistico mondiale.

A dirla tutta sono state alcune società italiane ad allacciare per prime i rapporti con l’entourage del ragazzo, ma sfruttando l’importate disponibilità economica a disposizione dopo le cessioni di Caicedo e MacAllister le Seagulls sono riuscite in un batter d’occhio a spostare a proprio favore l’ago della bilancia. Ora il giocatore parrebbe dunque essere sempre più vicino al trasferimento in Premier League, con la Serie A che a questo punto rimane un semplice e lontano miraggio che almeno per il momento non troverà realizzazione.

Stando dunque a quanto riportato da ESPN Argentina, il Brighton di Roberto De Zerbi è in trattativa avanzata con il Boca Juniors per cercare di chiudere al più presto l’ingaggio del talentoso terzino sinistro argentino Valentin Barco in questo calciomercato. Gli incessanti contatti fra le parti lasciano intendere che la fumata bianca potrebbe essere vicina, più di quanto si possa immaginare.

Serie A lontana, Barco verso il Brighton: spunta la clausola

Serie A più lontana, Valentin Barco pare avvicinarsi al Brighton in questo calciomercato. ESPN Argentina ha infatti riportato in serata che le Seagulls sarebbero al lavoro per cercare di portare in Premier League il giovane talento argentino, per il quale nelle scorse ore sarebbe spuntata una clausola rescissoria che il club di De Zerbi sarebbe pronto a sfruttare.

Secondo l’emittente argentina, infatti, questa ammonterebbe a circa 10 milioni di euro, cifra che il Brighton sarebbe disposto ad investire immediatamente per anticipare la concorrenza per Barco. Ci sarà da capire ora se il ragazzo accetterà la destinazione, cosa per niente scontata. Ma se così dovesse essere, De Zerbi ordinerà subito di esercitare questa famosissima clausola alla sua dirigenza.

Non solo il Brighton: anche una big di Premier su Barco

Il Brighton non è l’unico club di Premier League che sarebbe sulle tracce di Valentin Barco in questo calciomercato. Stando alle ultime notizie infatti, anche il Manchester City di Guardiola avrebbe iniziato a seguire con attenzione il giovane terzino del Boca, mettendo di conseguenza pressione alle Seagulls che presto dovranno capire come, ma soprattutto quando, muoversi per evitarsi di lasciarsi sfuggire un obiettivo del genere.