Calciomercato, addio Inter: ora è anche ufficiale, il comunicato

Svolta importante registrata in merito al calciomercato dell’Inter, che proprio nelle scorse ore ha ufficializzato una cessione importante. Di questa uscita se ne era parlato con insistenza nelle scorse settimane, ma dal dire a fare la distanza è molto ampia.

A differenza di quanto sta succedendo sul fronte entrate, però, in queste trattative è stata l’Inter ad aver avuto in mano del redini del tutto, dettando lei i “tempi di gioco” e tutto quello che caratterizza situazioni del genere.

Ed è forse proprio questo quello che avrebbe permesso il buon esito dell’operazione, che proprio quando sembrava potesse saltare è stata invece definita. Prossima dunque dire che ora l’addio all’Inter in questo calciomercato è ufficiale, come confermato anche dal comunicato del club che ha accolto in rosa l’oramai ex giocatore nerazzurro.

Addio Inter, ora è ufficiale: arrivato anche il comunicato del club

Importati novità arrivano in merito al calciomercato in uscita dell’Inter, che dopo aver chiuso Carlos Augusto ed Arnautovic in meno di 24 ore ha fatto respirare le casse del club con un’importante cessione. Dopo Onana, dunque, il Biscione ha detto addio ad un altro dei giocatori più amati della rosa di Simone Inzaghi, che comunque nel suo trascorso nerazzurro ha decimante deluso rispetto a quanto effettivamente ci si aspettasse da lui.

Nel corso del tempo le gerarchie del tecnico piacentino sono cambiate, ed il giocatore in questione ha piano piano perso sempre di più il posto da titolare. Questo ha inevitabilmente inciso sulle sue prestazione ma soprattutto sul suo umore, che l’ha difatti costretto oggi a lasciare l’Inter, a malincuore, per tornare ad essere protagonista altrove. C’è da dire che questa cessione il club nerazzurro non era costretto a farla, ma trattenere un giocatore comunque scontento in rosa non fa mai bene.

A furia di parlare di questa possibile uscita alla fine è diventata realtà. Oggi è anche arrivata l’ufficialità mediante il comunicato del club stesso: Robin Gosens ha dunque salutato l’Inter ed è diventato un nuovo giocatore dell’Union Berlino in questo calciomercato.

Robin Gosens all’Union Berlino: quanto incasserà l’Inter

Nella giornata di ieri si era parlato della fumata bianca fra l’Inter e l’Union Berlino per il trasferimento in Bundesliga di Robin Gosens, ma ora è addirittura arrivata anche l’ufficialità da parte del club tedesco.

L’esterno ex Atalanta saluta dunque la Serie A dopo 6 anni per cercare di tornare ad essere decisivo in patria. L’Inter da questa uscita registrerà sicuramente una minusvalenza, ma la cessione di Gosens ha permesso ai nerazzurri di chiudere per l’arrivo di Carlos Augusto. Stando a Sky Sport, infatti, per il classe ’94 l’Union Berlino verserà nelle case del Biscione ben 15 milioni di euro, bonus inclusi.

Con i soldi di Gosens l’Inter chiude Carlos Augusto ed aspetta Samardzic

Con i soldi incassati dalla cessione di Robin Gosens l’Inter ha chiuso ed ufficializzato anche il colpo Carlos Augusto dal Monza come già detto, per circa 13 milioni di euro più bonus. Con il saldo rimanente dalla cessione del tedesco e di Onana in precedenza, il club meneghino attende ancora Samardzic, che ha tempo fino a mercoledì per dare una risposta definitiva a Marotta. Al momento, comunque, il serbo sembra essere sempre più lontano dai nerazzurri, nonostante si credeva fosse cosa praticamente fatta il suo trasferimento a Milano.