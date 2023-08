Verratti in Serie A, si muove l’ormai ex PSG: fumata bianca in arrivo

Marco Verratti come colpo di calciomercato in Serie A, è tra le ipotesi che lo hanno visto protagonista tra i rumors recenti.

Il PSG è di fronte ad una vera e propria rivoluzione e tra le uscite, dopo le ufficialità emerse di recente, ci è finito anche Marco Verratti che, al contrario di quanto accaduto con Mbappè, non sarà reintegrato in rosa.

Luis Enrique ha infatti dato il via libera per la sua cessione a spingerlo nel nuovo club è quello che risulta ormai essere l’ex calciatore del PSG, che ha da poco ufficialmente cambiato squadra.

Calciomercato, colpo Verratti: ci pensa l’ex PSG

Ci pensa l’ex calciatore del Paris Saint-Germain a spingere Marco Verratti come nuovo colpo di calciomercato.

Sono diverse le soluzioni italiane alle quali è stato accostato il centrocampista che in Italia ha vestito la maglia praticamente solo del Pescara, senza mai approdare in Serie A. Nonostante il suo blasone e livello tecnico, il calciatore italiano non ha praticamente mai giocato nel campionato massimo nostrano e le cose potrebbero continuare così fino a fine carriera.

Perché, stando a quanto riferito oggi, adesso le cose con il club arabo potrebbero concretizzarsi. Marco Verratti sarà probabilmente un nuovo giocatore dell’Al-Hilal e, a favorire la trattativa, c’è adesso Neymar.

Mercato Al-Hilal, colpo Verratti: richiesta di Neymar

Secondo quanto riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb, Neymar potrebbe favorire l’arrivo di Marco Verratti all’Al-Hilal. Una trattativa che va avanti da un po’ e, assieme nel reparto di centrocampo con Neves e Milinkovic-Savic, il club nel quale giocano anche Koulibaly e Neymar, potrebbe piazzare un nuovo gran colpo legato a Marco Verratti. Il centrocampista rappresenterebbe solo un altro – e non ultimo – dei grandissimi colpi che stanno passando dal calcio Europeo a quello dell’Arabia Saudita.

Secondo i rumors, la richiesta di Neymar nei colloqui avuti con il club saudita, sarebbe stata quella poi di insistere verso una “buona compagnia” in terra araba, andando a prendere anche l’amico di sempre, Marco Verratti, uno dei pochi con i quali ha condiviso per intera la sua esperienza al PSG, in Francia.

Ultime su Verratti: le cifre del colpo dell’Al-Hilal

Impareggiabili le cifre dell’Al-Hilal, club saudita che andrebbe verso la proposta economica indecente per l’approdo di Verratti in Arabia Saudita. I club di Serie A – Roma e Juventus su tutte – avevano ipotizzato il suo arrivo, ma con scarsissimi risultati, considerando quanto accadrà tra non molto. Perché la fumata bianca è possibile, col calciatore che andrebbe a guadagnare circa 50 milioni a stagione.