Calciomercato, stanno prendendo Verratti: fumata bianca in arrivo

Dopo più di 10 anni l’avventura di Marco Verratti al PSG sembrerebbe essere giunta una volta e per tutte ai titoli di cosa. Il centrocampista italiano, infatti, sarebbe ad un passo dall’intraprendere una nuova entusiasmante avventura in questo calciomercato.

I problemi createsi con la tifoseria nella passata stagione sono forse stato l’ago della bilancia nella scelta di Verratti che, comunque, in questo periodo ha scritto pagine importanti della storia sua e di quella del PSG.

Ora però sembra essere giunto il momento di voltare pagina e ricominciare tutto da capo, visto e considerato il fatto che parrebbe essere praticamente in arrivo la fumata bianca per il trasferimento del centrocampista nel suo nuovo club in questo calciomercato.

Calciomercato: fumata bianca in arrivo per Marco Verratti

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Marco Verratti in questo calciomercato, che dopo 11 anni è pronto a lasciare il Paris Saint Germain per intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera.

Essendo un calciatore di un certo calibro, nonostante le difficoltà fisiche delle ultime stagioni, il nome dell’italiano è stato comunque accostato a tantissimi club nel corso di queste settimane. Fra le diverse cose si era ipotizzato per Verratti anche un clamoroso ritorno in patria, in Serie A, con Roma e Juventus in pole position per accoglierlo, scenario però immediatamente accantonato soprattutto per questioni economiche, dato l’alto ingaggio che l’italiano percepisce a Parigi. Alla fine, comunque, si è seriamente parlato sempre e solo di una destinazione per Verratti, la stessa che alla fine lo accoglierà nei prossimi giorni, dato che la fumata bianca parrebbe essere in arrivo.

Stando infatti a quanto riportato da Fabrizio Romano, l’Al-Hilal starebbe chiudendo l’affare per portare Marco Verratti in Saudi Pro League in questo calciomercato. Rimanere in Europa poteva essere un’opzione più che plausibile per l’italiano che, alla fine, ha deciso di cominciare una nuova avventura in carriera nell’El Dorado del calcio mondiale.

Calciomercato: Verratti all’Al-HIlal, ci siamo

Dopo 11 anni al Paris Saint Germain Marco Verratti è pronto a trasferirsi anche lui in Arabia Saudita, all’Al Hilal, creando così un centrocampo di tutto rispetto al fianco di Ruben Neves e Milinkovic Savic.

Nelle ultime settimane l’impressione era che il passaggio di Verratti in Saudi Pro League potesse saltare, vista l’assenza di aggiornamenti, ma PSG e Al-Hilal hanno lavorato sotto traccia arrivando ad un accordo negli scorsi giorni. Il tutto è stato riportato da Fabrizio Romano, che ha anche svelato come le due società stiano preparando tutta la documentazione necessaria per finalizzare quest’operazione.

Anche Verratti in Arabia Saudita: i dettagli dell’accordo con l’Al-Hilal

Anche Marco Verratti finirà a giocare in Arabia Saudita insieme ad altri tanti campioni che hanno scelto questa strada. Ad aspettarlo è l’Al-Hilal che, stando alle ultime notizie, avrebbe raggiunto un accordo di massima con l’entourage del centrocampista italiano per un triennale a cifre ancora da svelare.