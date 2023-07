Il presidente fa fuori il direttore sportivo: già scelto il sostituto

A poche settimane dall’inizio della stagione il presidente ha deciso di prendere una decisione clamorosa, che inevitabilmente stravolge i piani di programmazione e calciomercato del club.

Stando alle ultime notizie, infatti, nonostante non c’era assolutamente nell’aria la possibilità che si verificasse questo scenario, il presidente ha deciso di cacciare il direttore sportivo del club, per motivi ad oggi ancora ignoti.

Una presa di posizione che potrebbe e non poco far discutere, ma dietro a tutto questo c’è ovviamente la garanzia relativa al fatto che il numero uno della società avrebbe anche già scelto a chi affidare subito il ruolo di dirigente sportivo, così da non intaccare, per l’appunto, la programmazione in vista di questa imminente stagione.

Nuovo ribaltone: il presidente ha cacciato il direttore sportivo

Il club non pare trovare pace in questo inizio di stagione. Dopo l’addio improvviso dell’allenatore, infatti, un nuovo ribaltone avrebbe colpito la compagine italiana, che ora si ritrova praticamente senza direttore sportivo.

Nelle ultime ore, infatti, contro ogni pronostico il presidente ha preso la decisione di allontanare il dirigente dalla propria carica, stravolgendo completamente i piani del club in questa prima fase di programmazione. Così facendo ogni movimento del club, societario e di mercato, è stato bloccato, ma la scelta del patron sicuramente è conseguenza ad un rapporto di stima e rispetto che a questo punto potremmo dire mai essere sbocciato fra lui ed il direttore sportivo.

In queste ore si parlava di un possibile dietrofront da parte del presidente, ma niente di tutto ciò è stato registrato, anzi, parrebbe essere stata anche confermata questa clamorosa decisione. Stando dunque a quanto riportato da ternananews.it, Luca Leone non sarà più il direttore sportivo della Ternana.

Ternana, Leone cacciato da Guida: il motivo

Luca Leone non sarà più il direttore sportivo della Ternana. A prendere questa decisione è stato direttamente il nuovo presidente del club umbro Nicola Guida, che ha praticamente stupito tutti con questa scelta, dato che solo sino a qualche giorno fa sembrava che il dirigente potesse essere confermato.

Il tutto pare essersi però ribaltato nelle ultime ore stando a quanto riportato da Ternananews.it, che oltre a riportare la notizia ha svelato anche il motivo della separazione fra Leone e la Ternana. A quanto pare, Guida ha deciso di allontanare il direttore sportivo perché desideroso di avere al suo fianco persone di fiducia, cosa che l’oramai ex dirigente non era perché ancora troppo legato alla società di Stefano Bandecchi.

Ternana, Leone via: due nomi per sostituirlo

Licenziato Luca Leone, il presidente Nicola Guida ha immediatamente avviato il casting per scegliere il nuovo direttore sportivo della Ternana. Fra i tanti nomi sondati in queste ore, quello più accreditato al momento parrebbe essere quello di Stefano Capozucca, con Daniele Faggiano prima alternativa.