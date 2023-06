Calciomercato: è fatta per Verratti, sarà lui il nuovo colpo

Marco Verratti è ormai prossimo a lasciare il PSG. Ed una squadra è pronta a chiudere un colpo di calciomercato importante.

Per Marco Verratti l’avventura a Parigi ormai volge al termine. Come vi abbiamo spiegato nei giorni scorsi, il giocatore non sembra rientrare più nei progetti francesi e per questo motivo sta prendendo piede una separazione importante nel giro di qualche settimana.

E un club sarebbe pronto a piazzare un colpo di calciomercato importante come Verratti. Non sarà semplice considerando la concorrenza, ma il tecnico spinge e la società potrebbe accontentarlo già nel giro di poco tempo visto che stiamo parlando di un giocatore di esperienza.

Mercato: colpo Verratti, allenatore accontentato

Marco Verratti non ha nessuna intenzione di accettare, almeno per il momento, le offerte che potrebbero arrivare dall’Arabia. L’obiettivo dell’abruzzese è quello di continuare in Europa e per questo motivo bisogna aspettare ancora qualche giorno prima di avere un quadro più chiaro considerando anche il fatto che il giocatore si è presto un po’ di tempo di riposo per ricaricare le pile.

Ora, però, è arrivato il momento delle scelte e c’è una voce che sta prendendo piede e vedremo se alla fine ci sarà la fumata bianca. Stando a quanto riferito da Marca, Verratti è il primo obiettivo di calciomercato per il centrocampo dell’Atletico Madrid. Stiamo parlando di un calciatore di assoluta esperienza e per questo motivo Simeone ha chiesto proprio lui per rinforzare la rosa. Resta da capire se il centrocampista accetterà la proposta oppure no.

Infatti, nei suoi desideri c’è anche quello di tornare in Italia. La Roma ci ha pensato, ma per il momento il club giallorosso sta pensando a sfoltire la rosa. Un ritardo che rischia di allontanare Verratti dalla Capitale, ma vedremo cosa succederà nei prossimi giorni considerando che l’ex Pescara non ha sciolto i suoi dubbi.

Ultime Verratti: Atletico Madrid in vantaggio sulla Roma

L’Atletico Madrid in questo momento è in vantaggio sulla Roma nella corsa di calciomercato a Verratti. Come spiegato in precedenza, i giallorossi ci pensano all’ex Pescara, ma per ora Tiago Pinto è concentrato a sfoltire la rosa e quindi tutto il discorso è posticipato ai primi di luglio.

Resta da capire se Verratti aspetterà l’inizio della sessione estiva di calciomercato oppure deciderà di anticipare la questione e accettare la corte dell’Atletico Madrid e di Simeone.