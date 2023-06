La Juve piomba su Thuram, ma non solo: 60 milioni

La Juventus in estate lascerà andare diversi big, sostituendoli con giovani in rampa di lancio: doppio colpo da 60 milioni.

Scattata la linea verde in casa Juventus. La mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League ha stravolto i piani di mercato del club, intenzionato ora ad abbassare l’età media della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri e a puntare su giovani talenti in rampa di lancio. Un restyling completo che, inevitabilmente, passerà attraverso l’addio di vari big ritenuti non più imprescindibili.

Angel Di Maria e Leandro Paredes, ad esempio, hanno già salutato la compagnia. Il Fideo, salvo sorprese, ritornerà al Benfica mentre il regista farà rientro al Paris Saint Germain, che provvederà poi a smistarlo altrove. Imminenti, poi, le partenze di Juan Cuadrado ed Alex Sandro. La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno del colombiano è stata interrotta per volere della società, che lo lascerà libero di trovarsi una sistemazione alternativa. Il terzino, invece, ha raggiunto le condizioni per far scattare il prolungamento automatico fino al 2024 all’anno ma non rientra nei piani della dirigenza, che ora spera di riuscire a trovare un accordo per la risoluzione consensuale.

Sul piatto, in particolare, sono stati messi 2 milioni. Cifra, questa, ritenuta al momento non sufficiente da Alex Sandro ma il quadro potrebbe cambiare nel caso in cui il brasiliano dovesse ricevere una ricca offerta proveniente dall’Arabia Saudita. I loro eredi, nel frattempo, sono stati già individuati. A raccogliere il testimone dell’ex Porto, in particolare, sarà Andrea Cambiaso reduce dalla buona stagione stagione vissuta al Bologna. Il sostituto di Di Maria, invece, gioca in Francia ed è attualmente impegnato nell’Europeo Under 21.

Juventus, spazio ai giovani: i profili seguiti dai bianconeri

Parliamo di Rayan Cherki, autore di 5 gol e 6 assist in 39 apparizioni complessive con indosso la maglia del Lione. Si tratta di un classe 2003 di professione trequartista capace di giocare, all’occorrenza, anche a destra o a sinistra in un tridente offensivo. I francesi non hanno chiuso alla sua partenza ma, finora, hanno sparato alto: 30 milioni. Lo stesso prezzo di un altro calciatore molto apprezzato dalla Juventus, ovvero Khéphren Thuram.

Il mediano in forza al Nizza è cresciuto in maniera esponenziale nel corso della scorsa stagione, al punto da diventare una colonna portante della propria squadra (30 gare da titolare in campionato). Un elemento bravo non soltanto in fase di recupero del pallone ma anche in quella realizzativa: 2 reti e ben 8 passaggi vincenti.

Il doppio colpo è complicato, soprattutto dal punto di vista economico, ma un tentativo concreto verrà di certo fatto. A confermarlo è il fatto che il club, stando a quanto riportato dall’insider ‘Enganche’, ha iniziato ad allacciare i contatti con gli agenti di Cherki e Thuram. La Vecchia Signora è pronta a sottoporsi ad un lifting completo.