3 giocatori fuori rosa: li hanno esclusi dal progetto

Ultimissime di calciomercato che riguardano il futuro di alcuni giocatori che stanno vivendo una situazione particolare con il loro club. Sono stati fatti fuori dal progetto e messi fuori rosa.

Una decisione condivisa tra allenatore e società e che adesso rischia di rivelarsi veramente complicata in vista della prossima stagione e del futuro del club. Perché questa vicenda potrebbe anche non riuscire a risolversi.

Mancano poche settimane alla fine del calciomercato per provare a capire quello che dovrà essere il futuro di questi giocatori che ora rischiano anche di restare al loro attuale club e restare fermi per un anno interno. La decisione sarà presa da tutte la parti chiamate in causa.

Calciomercato: tre giocatori messi fuori rosa

E’ qualcosa di già noto che riguarda il mondo del calcio. La rottura tra società e giocatori che porta il club a prendere una decisione forte, quella di far restare un anno fermo il tesserato per ‘rovinargli’ un minimo la carriera facendogli perdere un anno senza allenarsi e giocare con il resto della squadra.

Questa volta però è capitato per ben tre giocatori dello stesso club e ora la situazione si fa davvero complicata da gestire. Perché la società sta pensando di non utilizzare nessuno di questi per il prossimo anno.

Rottura totale tra il PSG con Mbappe, Neymar e Verratti. E’ rivoluzione del club francese che sta cercando di capire come andrà a finire questa situazione. Luis Enrique e il Ds Campos hanno comunicato a Neymar e Verratti che saranno fuori dal progetto e dovranno trovarsi una nuova squadra. Mentre Mbappe si allena a parte.

Stipendi PSG: quanto guadagnano Verratti, Neymar e Mbappe

Il rischio che il PSG metta fuori rosa Mbappe, Neymar e Verratti, senza cedere i giocatori e tenendoli a libro paga per un anno intero è reale. Infatti, ora in molti stanno cercando di capire quelli che sono i reali stipendi di Verratti, Mbappe e Neymar che il Paris Saint Germain andrebbe a pagare per questi giocatori senza giocare.

Il club francese rischia di non utilizzare questi tre giocatori e di doverli lo stesso pagare. Gli attuali stipendi di Verratti, Neymar e Mbappe al PSG sono di circa 15 milioni l’anno per il centrocampista italiano, quasi 57 milioni per l’esterno brasiliano e di ben 72 l’anno per il giovane talento francese.

PSG: offerte per Verratti, Neymar e Mbappe

Al PSG sono già arrivate offerte e interessamenti per Mbappe, Neymar e Verratti. Al momento la situazione è la seguente: Mbappe aspetta il Real Madrid e se non accetterà in questo mercato il PSG allora il giocatore andrà via a zero il prossimo anno. Mentre per Neymar e Verratti ci sono offerte dall’Arabia Saudita. Al momento non sono state accettate.