Inter: Lautaro Martinez infortunato, quante partite salta

Ci sono i primi aggiornamenti riguardanti quelle che sono le condizioni di Lautaro Martinez in vista dell’inizio del campionato di Serie A. Perché il calciatore argentino si è infortunato.

Il campione argentino ha accusato dei problemi muscolari e ora vuole provare a rientrare al meglio possibile in vista di quella che sarà la sua prima stagione da primo capitano dello spogliatoio nerazzurro.

Adesso è un momento decisivo in vista di quella che sarà un’importante stagione per il club italiano perché dopo un paio di annate non del tutto positive in campionato ha intenzione di riscattarsi completamente.

Inter: infortunio Lautaro Martinez, le ultime sulle condizioni

Nei giorni scorsi ci sono stati dei problemi per quanto riguarda l’attaccante e leader dell’Inter. Perché il calciatore è stato costretto a fermarsi nelle scorse ore per quanto riguarda un problema muscolare che l’ha costretto anche a saltare l’ultima partita amichevole giocata dalla squadra di Simone Inzaghi contro il Salisburgo. Un problema non di poco conto per il giocatore che ora dovrà capire quanto tempo rischierà di restare fuori in questi prossimi giorni in vista dell’inizio della stagione di Serie A.

Un momento complicato per i nerazzurri che in questo momento si ritroverebbero senza punta. Perché l’ultima partita ha visto impegnati Correa e Marcus Thuram nell’Inter e senza riserve, visto che Lautaro Martinez si è infortunato e il quarto attaccante ancora non è arrivato dopo l’addio di Dzeko e Lukaku. Da capire ora quando il giocatore tornerà a disposizione del tecnico e del resto della squadra.

Al momento arrivano dei nuovi aggiornamenti da Tuttosport riguardo quelle che sono le ultime notizie sulle condizioni di Lautaro Martinez dopo l’infortunio muscolare riportato nei scorsi allenamenti.

Inter: Lautaro Martinez infortunato, rientro fissato

Non dovrebbe esserci un’allarme per quanto riguarda l’infortunio di Lautaro Martienz tra condizioni e tempi di recupero. Grande ansia tra i tifosi nerazzurri quando hanno visto che il giocatore non è sceso in campo contro il Salisburgo nell’ultima partita amichevole.

Adesso si aspetta di capire quelle che sono le condizioni e quello che sarà il rientro di Lautaro Martinez in vista dei prossimi giorni, perché il 19 agosto scenderà in campo nella prima partita di campionato ufficiale.

Rientro Lautaro Martinez: quante partite salta

Quante partite salta Lautaro Martinez? Salvo sorprese Lautaro Martinez giocherà la partita dell’Inter contro il Monza valida per la prima partita di campionato che i nerazzurri dovranno giocare per il via alla nuova stagione.

Il club milanese vuole dare una svolta a quella che sarà la nuova sfida per lo scudetto, dopo due anni senza vittorie ora vuole tornare a vincere e farlo con Lautaro capitano.