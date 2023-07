Pogba ha detto sì, decisione definitiva: svelata la sua prossima squadra

“Paul Pogba ha deciso il suo futuro”: l’ex bomber rivela la scelta del centrocampista francese, il mercato si infiamma.

Cento milioni in tre anni. Una cifra irraggiungibile da ogni club europeo per un calciatore che in Arabia Saudita potrebbe diventare una vera e propria icona.

Una somma irrinunciabile, quasi per chiunque, ma soprattutto recapitata all’entourage di Paul Pogba con la sensazione che un ulteriore rilancio sia possibile, e che solo un deciso rifiuto da parte del calciatore possa chiudere questo capitolo.

In un mercato in cui il nuovo progetto di creare una sorta di “Superlega” araba, ha portato via dall’Europa tanti illustri campioni, anche Pogba ha incassato una chiamata.

Il primo calciatore a rientrare alla Continassa, con l’obiettivo di archiviare la sfortunata stagione del suo ritorno alla Juve, ha dovuto fare i conti con una chiamata dalla Saudi Pro League che lo ha messo davanti ad un bivio. Accettare la proposta faraonica per un triennale o dar seguito agli annunci sulla voglia di tornare a risplendere nel calcio che conta mostrando tutto il suo talento. La risposta sarebbe già arrivata e a svelare gli obiettivi del francese è un ex bianconero che ha raccontato i dettagli e i retroscena di un colloquio avuto proprio con il centrocampista ex Manchester United.

“Pogba? Ecco cosa può accadere”

Riportare in alto la Juve e rilanciare una carriera frenata dagli infortuni e da una esperienza assolutamente poco convincente al Manchester United. Sarebbe questo l’obiettivo di Pogba che avrebbe già scelto il suo futuro, almeno da quanto riferisce un ex storico della Juventus.

In una lunga intervista su TvPlay, Fabrizio Ravanelli ha raccontato i dettagli di un colloquio con il calciatore. Le foto che hanno immortalato i due, intenti ad abbracciarsi e a parlare fitto proprio a Torino, si arricchiscono ora dei dettagli su una chiacchierata dalla quale sono emersi i dettagli sulle scelte del francese.

“Mi ha detto che ha tanta voglia di far bene e di riscattarsi – ha svelato Ravanelli a Tv Play – e speriamo che possa trovare la giusta forma e la continuità. Lui ha voglia di rimanere a Torino, poi il tutto può cambiare dalla sera alla mattina, ma vuole restare a in bianconero a tutti i costi”.

Ravanelli prosegue: “Speriamo tutti che possa tornare ad essere il campione che abbiamo sempre ammirato. In questa fase sta facendo un lavoro specifico e graduale, così mi dicono i preparatori che non vogliono forzare la mano per averlo al top all’inizio del campionato”. Capitolo chiuso quindi? Con l’Arabia non si sa mai, ma la forte volontà di Pogba di rilanciarsi alla Juve sembra il messaggio d’amore più importante per i tifosi bianconeri.