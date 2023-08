Calciomercato Serie A, occasione Wijnaldum da svincolato: la notizia dalla Francia

La notizia sulla destinazione e sulla scelta del PSG per l’ex Roma, Georginio Wijnaldum, occasione di calciomercato in Serie A.

Dopo il passato non all’altezza delle aspettative in Capitale, ecco che risulta essere occasione di mercato in Serie A per una nuova chance ora che il PSG lo mette in uscita, a titolo definitivo. Cerca lo svincolo, lo stesso giocatore ex Liverpool che di fronte all’idea di essere prelevato gratuitamente da uno dei club d’Europa o, appunto in Serie A, raggiungerebbe un altro club diventandone assoluto protagonista a centrocampo.

Ha voglia di rifarsi, infatti, il centrocampista olandese. Georginio Wijnaldum è l’occasione di mercato anche in Italia e dalla Francia svelano la notizia sul suo futuro.

Calciomercato Serie A, la richiesta di Wijnaldum: l’annuncio dalla Francia

Ha vissuto una stagione anonima, quella dello scorso anno, Georginio Wijnaldum. Il centrocampista ex Roma e di proprietà del PSG, sta cercando ora una nuova squadra per il suo futuro e potrebbe viverla da giocatore svincolato.

Wijnaldum avrebbe avanzato una richiesta ben precisa per il suo domani, l’ex Roma potrebbe accogliere l’occasione di giocare di nuovo in Serie A.

Secondo quanto riportato dalla Francia, Georginio Wijnaldum avrebbe ancora voglia di occasioni come quella ricevuta alla Roma. È convinto, e lo ha fatto sapere al PSG, di potersela giocare una chance simile a quella vissuta nella passata stagione che, anche a causa dell’infortunio, è stata di alti e bassi. Pertanto, al club parigino, avrebbe chiesto esplicitamente di essere liberato dal suo contratto, diventando un giocatore svincolato.

PSG, Wijnaldum saluta il PSG: ma è lotta col club

Secondo quanto riferito da L’Equipe, Georginio Wijnaldum avrebbe chiesto la cessione al PSG ma liberandosi dal suo contratto. Perché, con i soldi che guadagna come stipendio annuale, nessun club si farebbe avanti ad oggi per spendere non solo i soldi del suo cartellino, di circa 5-10 milioni di euro, ci sarebbe anche l’ingaggio oneroso al quale l’olandese non vorrebbe rinunciare. Diversi club in Serie A lo avrebbero come occasione di calciomercato, ma solo se da svincolato. E sullo sfondo ci sono Lazio e Milan. Occhio anche all’Inter, che ha visto saltare il colpo Samardzic.

Ultime su Wijnaldum: le ipotesi sull’olandese

Il centrocampista in uscita dal PSG, potrebbe cogliere al volo anche le occasioni che arrivano su di lui. Oltre alle occasioni in Serie A, su Wijnaldum ci sarebbero anche i club olandesi che lo riporterebbero a casa. E ovviamente il ricco mercato dell’Arabia Saudita, con l’Al-Ittihad che potrebbe rimetterlo accanto a Fabinho, come gli accadeva al Liverpool.