Ci sono delle nuove indiscrezioni riguardo il futuro in panchina dell’allenatore Fabio Cannavaro. Ecco le ultimissime notizie riguardo il ritorno dell’ex difensore, che era ad un passo dall’accordo con un noto club turco.

Calciomercato: quale futuro per Fabio Cannavato

Alla fine è saltato l’accordo per l’arrivo in panchina di Fabio Cannavaro. L’ex difensore aveva ricevuto un’offerta importante per allenare una squadra turca. C’era la possibilità di sostituire un suo ex compagno di squadra, le parti erano vicinissime all’accordo ma alla fine la trattativa è saltata.

Reduce dall’esperienza a Benevento, conclusa non nel migliore dei modi ma con le dimissioni, Fabio Cannavaro era pronto a ripartire. L’ex difensore aveva ricevuto una ricca proposta per allenare una squadra turca. C’era la possibilità di tornare in panchina ma alla fine il club ha deciso di far saltare tutto.

Karagumurk, salta l’accordo con Fabio Cannavaro: il tecnico adesso attende una chiamata dall’Italia

C’era grande entusiasmo per il ritorno in panchina di Fabio Cannavaro. L’allenatore era pronto per questa nuova avventura al Karagumruk. E invece la trattativa è saltata. Secondo le prime indiscrezioni, la società turca non ha trovato l’accordo con l’allenatore riguardo la composizione del nuovo staff tecnico. Per questa ragione le parti hanno deciso di interrompere la trattativa che sembrava in dirittura. Adesso l’ex difensore resta in attesa anche di una chiamata da parte di un club italiano che potrebbe decidere di chiamare Cannavaro anche nel corso della prossima stagione.

Cannavaro Karagumurk: stop alla trattativa, i dubbi dell’ex Benevento

Oltre a diversi problemi relativi alla composizione dello staff tecnico, Cannavaro aveva anche dei dubbi sulla scelta del Karagumurk. Il tecnico alla fine s’è reso conto che non c’erano i presupposti per approdare in Turchia. Alla base di questa decisione anche alcuni dubbi sul futuro calciomercato che avrebbe dovuto intraprendere la società che dopo Pirlo era pronta ad accogliere come allenatore un altro italiano come Cannavaro. E invece, adesso, la società dovrà puntare su altri allenatori. Per l’ex campione del Mondo, c’è la possibilità di attendere una chiamata da parte di qualche società italiana che potrebbe arrivare anche nel corso della prossima stagione. Saranno mesi d’attesa, dunque, per Cannavaro che prima di tornare vuole prendersi il giusto tempo e non fare scelte affrettate.