Juventus, affondo deciso per l’attaccante: lo porta Thuram

La Juventus pare si stia muovendo con decisione per il nuovo attaccante che può completare il reparto avanzato ed in tal senso uno sponsor di eccezione di questa operazione è proprio Khephren Thuram.

In casa bianconera c’è ancora totalmente in piedi l’obiettivo Champions League e per questo motivo è severamente vietato abbassare la concentrazione. Lasciarsi sfuggire adesso, proprio nel momento in cui la strada sembra totalmente in discesa, il quarto posto sarebbe davvero un delitto. Proprio per questo motivo Igor Tudor predica calma e non vuole sentir parlare di discorsi relativi al mercato o anche al suo stesso futuro. A prescindere però dal lavoro di campo, la dirigenza in maniera inevitabile deve anche programmare il proprio futuro.

In tal senso, per la panchina il primo nome della lista è quello di Antonio Conte, ma la strada non sarà per niente semplice. Soprattutto perché si dovrà convincere il Napoli, nella persona di Aurelio De Laurentiis, di dare agli acerrimi rivali della Juve non solo il tecnico, ma anche Victor Osimhen. Per giunta con Giuntoli a trattare, con il quale i rapporti sono pessimi dopo l’addio. In tal senso, però, la dirigenza nel frattempo si sta muovendo per un altro colpo in attacco ed un ruolo decisivo in tal senso lo può ricoprire proprio Khephren Thuram. Tra i migliori in campo ed ora anche decisivo sul mercato.

La Juventus guarda al futuro: Thuram porta il nuovo attaccante

In avanti sarà una stagione di grandi movimenti. Hanno la valigia pronta Dusan Vlahovic e Francisco Conceicao, che non sarà riscattato, ma attenzione anche ad Yildiz e Kolo Muani. Situazioni differenti, ma anche per loro potrebbe essere addio. In tal senso, stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, la Juventus pare si stia muovendo con interesse sulle tracce di Rayan Cherki, talento purissimo in forza all’Olympique Lione e calciatore che potrebbe essere perfetto per i bianconeri.

Fantastico nel saltare l’uomo, la sua più grande qualità, oltre alle doti realizzative, sta nelle abilità nel fornire assist decisivi per i compagni. In stagione, con la maglia del Lione, ha totalizzato 12 gol e messo a referto ben 20 assist. La sua valutazione si aggira intorno ai 35 milioni di euro secondo Transfermarkt, ma le difficoltà economiche dei francesi potrebbero mettere questa pista in discesa.

Sponsor di questo affare potrebbe essere Khephren Thuram, giocatore con il quale ha militato a lungo nelle giovanili della Nazionale francese e con cui è oggi in orbita di quella maggiore. Insomma, si tratta di un aspetto che può mettere in discesa l’arrivo di Cherki alla Juventus quest’estate.