Milan: rottura con il club, sta già lasciando la città

Momento non facili questi per il club che ora vorrà capire che fini farà il giocatore. Perché i tifosi rossoneri erano entusiasti dall’idea del colpo americano, ma ora c’è una notizia certa per il Milan.

Si rischia di perdere qualcosa per strada per alcune società e molti altri club sono pronti ad approfittarne. E’ questa la legge del mercato e accade proprio anche in Italia, dove in Serie A c’è qualcuno che vuole chiudere.

Tante società che hanno mosso i primi passi e chi si è fatto avanti in maniera più decisa. Tra questi c’è ora anche il Milan pronto e carico per far sognare i tifosi.

Calciomercato Milan: pronto il trasferimento, già cambia

Il sogno americano questa volta potrebbe essere vissuto in Italia se dovesse arrivare la firma con il Milan già nel giro delle prossime ore, sembra essersi sbloccato l’affare di mercato. Il club rossonero al momento sembra essere quello più attivo per quanti riguarda i nuovi acquisti, perché sono arrivati già nomi di grande livello e importanza che possono far cambiare volto alla squadra di Pioli in vista del prossimo anno che sta per iniziare.

Giocatori di qualità, giovani e di grande velocità che in Italia possono fare la differenza. C’era proprio bisogno per il Milan di affrontare una sessione di mercato del genere e chiaramente è arrivato in un momento economico delicato e non facilissimo. Decisivi i sacrifici come la maxi cessione di Sandro Tonali. Adesso però il club guarda avanti e ai nuovi colpi.

Ci sono pochi che ci riescono, anche nel mondo del calcio. Per questo motivo ora bisogna capire come il Milan possa trovarsi con tanti nuovi colpi che ora dovrà saper gestire l’allenatore. Ma non è finita qua, anche perché Pulisic non sarà l’unico giocatore in casa rossoneri ad essere un americano al Milan.

Milan: Yunus Musah il nuovo acquisto

Il Milan continua a fare mercato e nel reparto di centrocampo arriverà subito un altro colpo dopo la partenza di Tonali e il pesante ko di Bennacer che starà fuori fino al 2024. Dopo i colpi Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders ora il club sta chiudendo anche per Yunus Musah, il gioiello americano classe 2002.

Non ha segnato quest’anno, ma che stagione fantastica per Yunus Musah che ora ha rotto col Valencia e vuole lasciare subito per il Milan. Il calciatore spersi sblocchi tutto il prima possibile.

Milan: accordo per Yunus Musah, non è extracomunitario

Yunus Musah può firmare subito con il Milan visto il suo passaporto italiano che non lo renderebbe quindi un altro acquisto extracomunitario. Si aspetta l’accordo definitivo tra i due club che può arrivare tra i 20 e 25 milioni di euro.