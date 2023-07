Juventus: Allegri a rischio, è già sotto esame

Da capire quello che può essere il futuro delle panchina della Juventus che già rischia di ritrovarsi sotto esame con Massimiliano Allegri che da tempo non sente a pieno la fiducia dell’ambiente.

Ci sono novità riguardo quello che è e sarà il ritiro della Juve in vista delle prossime settimane. Ora arrivano nuove notizie sul futuro del club.

Momento particolare per il club bianconero che dovrà capire come andrà a finire in vista della prossima stagione che sta per iniziare, con l’allenatore si rischia di vivere un momento strano.

Juventus: futuro Allegri in bilico

E’ una situazione non facile quella che sta vivendo Massimiliano Allegri che non vede l’ora di iniziare un’altra stagione da allenatore della Juventus. Perché il tecnico toscano di sicuro non sente a pieno la fiducia di società e ambiente dopo quanto accaduto. In passato è stato l’artefice di molti scudetti vinti consecutivamente e di due finali di Champions League giocate a distanza di pochi anni. Oggi, da quando è tornato due anni fa, è in un momento di piena crisi.

Per questo motivo il futuro di Allegri alla Juve resta in bilico nonostante le conferme della società e il suo contratto lungo. L’allenatore nelle ultime due stagioni non ha vinto nemmeno un trofeo, anzi, ha concluso in maniera veramente negativa in ogni competizione giocata. Per questo motivo la società ha iniziato a guardarsi attorno per capire anche la disponibilità di prossimi allenatori.

In questo momento però Allegri ha un contratto fino al 2025 con la Juve con un alto ingaggio e questo ha frenato tutti dalla separazione. Ma non c’è più tempo di sbagliare per l’allenatore che sa bene dovrà dare una risposta subito già nel ritiro estivo del club bianconero.

Ritiro Juventus: primo test per Allegri

La Juve si ritrova a lavoro a Los Angeles dove nelle prossime ore giocherà il suo primo vero test contro il Milan. Un test da ex per Allegri che in passato è stato proprio sulla panchina dei rossoneri.

Difficile pensare che possa essere il ritiro estivo a mettere il futuro di Allegri a rischio nella Juventus, ma i primi segnali in vista delle prime partite di campionato potrebbero essere decisivi.

Juventus: cosa cambia Allegri

Secondo quanto riportato da Tuttosport non ci sarà una rivoluzione tattica per la Juventus di Allegri. Si dovrebbe proseguire sulla strada del 3-5-2. Occhio però anche al 4-3-3 per poter vedere qualcosa di diverso.

Altri cambiamenti Allegri potrebbe farli negli interpreti e per iniziare si vedrà il nuovo rinforzo Timothy Weah arrivato al posto di Juan Cuadrado.