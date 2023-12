Calhanoglu spaventa l’Inter: assalto Premier

La Premier League preoccupa l’Inter e i tifosi nerazzurri. Diversi club infatti hanno messo gli occhi su Calhanoglu

Nell’ultimo turno di campionato, l’Inter si è imposta tre a zero in casa del Napoli. Una vittoria che, al netto delle polemiche arbitrali, ha confermato la forza di una squadra largamente favorita per la vittoria dello scudetto. Inzaghi può contare su una rosa profonda con diverse alternative nei vari reparti e alcuni giocatori in grado di trascinare il resto del gruppo. Tra questi non possiamo non andare a menzionare Calhanoglu.

Il classe 1994, quando si è infortunato Brozovic, è stato inventato regista da Inzaghi. Scommessa decisamente vinta dal tecnico con il giocatore diventato fin da subito un vero e proprio perno dei nerazzurri. Centrocampista abile nel dettare tempi e ritmi di gioco, nel verticalizzare per i propri compagni e in grado di fornire un contributo importante in termini realizzativi.

In questa stagione, tra campionato e Champions League, ha realizzato sette gol sei dei quali su rigore. Un vero e proprio specialista dagli undici metri ma dotato anche di un gran tiro dalla distanza come dimostrato al Maradona quando è stato in grado di sbloccare il match sul finale del primo tempo.

L’Inter vuole raggiungere obiettivi importanti e un giocatore con le caratteristiche di Calhanoglu è fondamentale. Il club nerazzurro però deve fare attenzione alle sirene di mercato e, in particolare, all’interesse di diversi club di Premier League.

Inter fai attenzione: la Premier vuole Calhanoglu

Le prestazioni del centrocampista turco non sono passate inosservate e, stando a quanto riporta Fichajes, la Premier League ha messo gli occhi su Calhanoglu, il cui contratto scade nel 2027. Nello specifico le squadre interessate sono tre, Liverpool, Chelsea e West Ham. I Reds, nell’ultima sessione estiva di mercato, hanno completamente rivoluzionato il proprio centrocampo ma non è da escludere un tentativo per il talento nerazzurro in modo da aumentare ulteriormente il tasso tecnico della squadra.

Per quanto riguarda il Chelsea, la società ha bisogno di acquistare un profilo con l’esperienza di Calhanoglu se vuole tornare a competere a grandi livelli. Chiudiamo con il West Ham che già in passato aveva seguito il classe 1994. La situazione potrebbe cambiare nella prossima estate con gli Hammers disposti a mettere sul piatto l’incredibile cifra di cinquanta milioni di euro.

La sensazione è che il giocatore possa avere una valutazione addirittura superiore a conferma della sua importanza nel sistema di gioco nerazzurro. Proprio per questo appare complicata una cessione di Calhanoglu una volta conclusa la stagione.